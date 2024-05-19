Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.
Український боксер переміг британця Тайсона Ф’юрі під час бою у Саудівській Аравії.
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Усик став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі в епоху чотирьох поясів.
Він об’єднав титули WBA, WBO, IBF та WBC.
Усик - Ф’юрі: результат бою
Бій Усик - Ф’юрі тривав всі 12 раундів. Українець переміг по очках за рішенням суддів.
Хоча у дев'ятому раунді український боксер був близьким до того, щоб нокаутувати британця. Але Ф'юрі побував лише у нокдауні.
SAVED BY THE BELL.— Top Rank Boxing (@trboxing) May 18, 2024
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Після бою в Усика взяли коментар на ринзі, де він не зміг стримати емоцій, присвятивши перемогу батькові, який помер у 2012 році.
«Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили!», - сказав Усик.
Після цього український боксер подякував своїй команді, родині та Україні. А також Тайсону Ф'юрі - за те, що став його суперником.
«Хочу подякувати своїй команді, богу, сім'ї та країні. Слава Україні! Це чудовий час. Це чудовий день. Тайсоне, без тебе це було б неможливо», - додав боксер.
A very emotional Oleksandr Usyk immediately after becoming undisputed heavyweight champion of the world! 🙌#FuryUsyk | #RingOfFire | #RiyadhSeason | @Turki_alalshikh | @usykaa pic.twitter.com/JwD8umVGPD— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 18, 2024
Що відомо про реванш Усик - Ф'юрі
Після поразки британець Тайсон Ф'юрі запропонував провести реванш.
Олександр Усик погодився.
Точна дата другого поєдинку Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі поки невідома.
Проте перед цим сторони планували провести другий бій у жовтні. Він може відбутися в Саудівській Аравії.
У ймовірному реванші на кону стоятимуть три пояси. Титул IBF мають розіграти у червні у поєдинку між Філіпом Хрговичем та Даніелем Дюбуа.
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