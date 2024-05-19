Хоча у дев'ятому раунді український боксер був близьким до того, щоб нокаутувати британця. Але Ф'юрі побував лише у нокдауні.

Усик став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі в епоху чотирьох поясів.

Український боксер переміг британця Тайсона Ф’юрі під час бою у Саудівській Аравії.

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Бій Усик - Ф'юрі / AFP

Після бою в Усика взяли коментар на ринзі, де він не зміг стримати емоцій, присвятивши перемогу батькові, який помер у 2012 році.

«Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили!», - сказав Усик.

Після цього український боксер подякував своїй команді, родині та Україні. А також Тайсону Ф'юрі - за те, що став його суперником.

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«Хочу подякувати своїй команді, богу, сім'ї та країні. Слава Україні! Це чудовий час. Це чудовий день. Тайсоне, без тебе це було б неможливо», - додав боксер.