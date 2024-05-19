Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. 

Український боксер переміг британця Тайсона Ф’юрі під час бою у Саудівській Аравії. 

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Усик став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі в епоху чотирьох поясів. 

Він об’єднав титули WBA, WBO, IBF та WBC.

Бій Усик - Ф'юрі / AFP

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Усик - Ф’юрі: результат бою

Бій Усик - Ф’юрі тривав всі 12 раундів. Українець переміг по очках за рішенням суддів.

Хоча у дев'ятому раунді український боксер був близьким до того, щоб нокаутувати британця. Але Ф'юрі побував лише у нокдауні.

Бій Усик - Ф'юрі / AFP

Після бою в Усика взяли коментар на ринзі, де він не зміг стримати емоцій, присвятивши перемогу батькові, який помер у 2012 році.

«Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили!», - сказав Усик. 

Після цього український боксер подякував своїй команді, родині та Україні. А також Тайсону Ф'юрі - за те, що став його суперником.

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«Хочу подякувати своїй команді, богу, сім'ї та країні. Слава Україні! Це чудовий час. Це чудовий день. Тайсоне, без тебе це було б неможливо», - додав боксер. 

Олександр Усик після перемоги. 19 травня 2024 року / AFP

Що відомо про реванш Усик - Ф'юрі

Після поразки британець Тайсон Ф'юрі запропонував провести реванш.

Олександр Усик погодився.

Точна дата другого поєдинку Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі поки невідома. 

Проте перед цим сторони планували провести другий бій у жовтні. Він може відбутися в Саудівській Аравії. 

У ймовірному реванші на кону стоятимуть три пояси. Титул IBF мають розіграти у червні у поєдинку між Філіпом Хрговичем та Даніелем Дюбуа.

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