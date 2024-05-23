У Харківській області російська армія після незначних успіхів у ході наступальних дій повністю загрузла у вуличних боях за Вовчанськ. Росія перекидає туди резерви з різних напрямків.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який зараз перебуває на східному фронті.

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Яка зараз ситуація на східному фронті

"Продовжую свою роботу в частинах східного фронту. Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині ворог повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно", - зазначив Сирський.

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В районі Липців росіяни також зазнали істотних втрат, перейшовши до активної оборони, проводять мінування та вогневе ураження позицій українських військ.

На Купʼянському напрямку, за словами Сирського, тривають бої у лісовому масиві на північ від міста. Складною є ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати оборону та вийти до річки Оскіл.

Інтенсивні бойові дії тривають у районі Іванівського і на підступах до Часового Яру.

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"Ворог намагається за будь-яку ціну зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування", - підкреслив Сирський.

Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

"Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка - Бердичі шляхом наступальних та штурмовим дій найбільш підготовлених підрозділів. Наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко - на мотоциклах та багі", - заявив головнокомандувач.

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На інших напрямках, за його словами, також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менша.

"Ключова мета моєї роботи - вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕБ та інших МТЗ, посилення резервами тощо", - зауважив Сирський.

Він відзначив ефективну роботу більшості командирів і штабів з організації бойових дій, вогневому ураженню росіян, підтриманню взаємодії з сусідніми частинами.

Також Сирський вручив нагороди солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, "які хоробро захищають наші позиції і виконують основну бойову роботу".

Армія РФ вдарила по автомобілю поліції під час евакуації з Вовчанська

У Вовчанську російські військові обстріляли автомобіль поліції під час евакуації. Один поліцейський загинув, ще один поранений.

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Про це повідомляв міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних", повідомив Клименко.

У МВС наголосили, що безпілотники росіян кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя.