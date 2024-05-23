Близько 87% громадян ЄС підтримують надання Україні гуманітарної допомоги Євросоюзом.

Про це повідомляє міжнародний проєкт регулярних опитувань громадської думки Eurobarometer.

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Громадяни ЄС схвалюють підтримку України

"З огляду на агресивну війну РФ проти України, майже дев’ять із десяти (87%) громадян погоджуються надавати гуманітарну підтримку людям, які постраждали внаслідок війни, і більше восьми з десяти (83%) погоджуються приймати таких людей усередині ​​ЄС", – зазначається в повідомленні.

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За даними Eurobarometer, 72% громадян ЄС підтримують економічні санкції проти російських компаній і фізичних осіб, а 70% згодні з наданням фінансової підтримки Україні.

Як зазначається, більше половини схвалюють надання Україні статусу кандидата в члени ЄС і фінансування закупівель та постачань військової техніки для ЗСУ.

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Також 42% європейських громадян ввжажають російсько-українську війну та імміграцію однією з найвпливовіших криз за останній час.

Гуманітарна допомога Україні скорочується

Потреба України в гуманітарній допомозі зростає вже протягом двох років, але в першому кварталі цього року як глобальний план реагування, так і заклик УВКБ ООН профінансували на 15%, тоді як за аналогічний період минулого року фінансування сягнуло 30%.

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Про це писав Голос Америки, цитуючи представницю Управління верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Кароліну Ліндхольм Біллінг.

За її словами, ресурсів для надання гуманітарної допомоги значно менше, тому що гуманітарні потреби у зв'язку з воєнними подіями зростають. Найуразливіші верстви населення страждатимуть від скорочення фінансування та підтримки. Тепер фінансова та гуманітарна допомога, на думку Біллінг, стала не такою частою та передбачуваною.

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