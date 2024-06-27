Штурмові піхотні підрозділи ЗСУ за підтримки роїв безпілотників вітчизняного виробництва відтіснили росіян з окремих позицій у північному секторі Харківського напрямку. Обидві сторони повідомляють, що українським силам вперше за кілька місяців вдалося здобули значну перевагу у вогневій потужності артилерії над російськими військами.

Територіальні здобутки українців, згідно з польовими звітами, зосереджені у забудові міста Вовчанська і села Глибоке. Як відомо, в обох населених пунктах росіяни на початку травня значно активізували наступальні дії. А 25 червня американський Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ вдалося досягти обмежених, але підтверджених успіхів в обох локаціях.

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У звітах від підрозділів, які воюють на цих ділянках фронту, повідомляється, що із середини червня українці досягли незначного просування у Вовчанську та селах Липці, Глибоке та Тихе. У деяких випадках захоплення оборонних позицій росіян підтверджується опублікованими у відкритих джерелах відеозаписами та інтерв'ю російських військовополонених.

Боєць піхотного підрозділу сформованої МВС України бригади «Лють» стріляє з кулемета під час бою у Вовчанську. Відео з сайту Kyiv Post, оприлюднене Генштабом ЗСУ в суботу.

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Прокремлівський військовий блогер Олександр Сладков у понеділок повідомив своїм 900 000 підписників, що російські сили, які воюють в районі Вовчанськ/Липці, втратили ініціативу й відчайдушно намагаються утримати позиції, захоплені ними у травні. За словами блогера, Київ перекинув елітні штурмові підрозділи на харківський напрямок і постійно їх підсилює.

«Наші артилеристи засвоїли, що на кожен випущений нами (російськими військами) снаряд ворог [Україна] відповідає двадцятьма снарядами зі свого боку. Різко зросла інтенсивність дій ворожої артилерії. Якщо говорити про контрбатарейний вогонь, то вони ведуть обстріли [по російських гарматах і гаубицях] із двох напрямків… у них взагалі не спостерігається дефіциту снарядів», – говорить Сладков.

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Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала у вівторок у дописі в мережі X/Twitter повідомив, що перші партії з 800 000 снарядів, обіцяних Києву у квітні, нарешті почали надходити до українських підрозділів на фронті. Ініціатива, очолювана Чехією й фінансована за кошти, надані вісімнадцяти країнами (серед яких Бельгія, Канада, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція) має на меті віднайти боєприпаси для України за межами Європи.

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Сполучені Штати припинили військову допомогу Україні (зокрема й передачу боєприпасів) із грудня до кінця квітня через політичні суперечки в Конгресі. У постачанні Пентагоном військового обладнання в Україну, яке відновилося у травні й збільшилося у червні, пріоритетною складовою є саме артилерійські снаряди, особливо снаряди 155-го калібру до західних гармат і гаубиць. Нещодавно отримані українськими артилерістами снаряди, схоже, поклали край російському наступу на харківському напрямку, повідомив російський «військовий кореспондент» Олександр Коц у відео, опублікованому 25 червня в його Telegram-каналі.

«Ми не збираємося там просуватися, шансів немає. Ситуація там така, що ми лише захищаємося. Враховуючи всю вогневу потужність, яку ворог зосередив там, у Вовчанську, плани про те, що ми (російські війська) повинні йти вперед, це просто спосіб знищити наших людей», – сказав Коц.

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Карта бойових дій у Вовчанську, оприлюднена DeepState 23 червня. Ліворуч унизу позначений цех Вовчанського агрегатного заводу, в якому перебувають оточені росіяни.

Карта від Інституту вивчення війни, на якій позначені просування ЗСУ на харківському напрямку. Як російські, так і українські польові звіти підтверджують, що українці досягли незначних успіхів у цьому районі завдяки потужній підтримці артилерії та безпілотників. У цьому сенсі українці останнім часом явно перевершують росіян.

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Карта бойових дій у Вовчанську, оприлюднена DeepState 23 червня. Ліворуч унизу позначений цех Вовчанського агрегатного заводу, в якому перебувають оточені росіяни.

Проросійський мілблогер «Північний канал», який висвітлює бойові дії на Харківщині, у публікації від 18 червня повідомив, що атаковані ЗСУ російські підрозділи у Вовчанську самовольно залишили свої позиції, і російська військова поліція затримала дезертирів лише у місті Бєлгород, за 35 кілометрів від лінії фронту. Автор цієї статті ідентифікував підрозділи, розгромлені укаїнцями 4 червня. Ними виявилися 8-ма та 9-та роти 9-го мотострілецького полку армії РФ. Втім російські військові інформаційні платформи спростували факт панічного відступу цих підрозділів.

У польових звітах українського бойового підрозділу, який принаймні з середини червня воює на Харківщині, підтверджених українськими офіційними військовими джерелами, стверджується, що десятки російських солдатів були взяті в полон, ще більше росіян були вбиті або поранені в ході українських контратак між 3 і 10 червня. Українські інформаційні платформи, які відслідковують втрати росіян, зокрема Telegram-канал Gruz200, опублікували відео, нібито зняте у Бєлгородському військовому госпіталі в середу. На ньому видно десятки поранених російських військових, яких розмістили у не надто комфортних умовах.