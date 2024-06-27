До державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти надали у межах програми Ukraine Facility, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Україна вже отримала майже 2 мільярди у межах програми Ukraine Facility — подробиці

“Від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб”, — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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За його словами, ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні перемоги та зміцненні економічної стійкості країни.

Україна у 2024 році отримає 16 млрд євро від ЄС

6 червня Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом, необхідну для отримання 50 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це був останній крок для того, щоб програма запрацювала.

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Цей документ суттєво відрізняється від двосторонніх безпекових угод України та держав-членів НАТО.

"Цьогоріч за цією ініціативою Україна отримає 16 млрд євро", — зазначав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Цього року Україна вже отримала з Ukraine Facility транш на 6 млрд євро.

Програма Ukraine Facility — що відомо

Ukraine Facility — це чотирирічна програма підтримки, яка передбачає низку реформ і трансформацій, що наближають Україну до членства в Європейському Союзі.

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Водночас це новий механізм, який об’єднує двосторонню підтримку, яку ЄС надає Україні, в один інструмент, забезпечуючи координацію та ефективність.

Він спрямований на підтримку макрофінансової стабільності, відновлення та модернізації, безперебійного обслуговування населення та мобілізацію інвестицій у приватний сектор.

Механізм створений як послідовний і гнучкий інструмент, адаптований до безпрецедентних викликів підтримки країни, яка перебуває у стані війни. Він спрямований на забезпечення передбачуваності, прозорості та підзвітності фінансування.

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