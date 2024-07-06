Внаслідок обстрілу Нікопольського району на Дніпропетровщині загинула літня жінка.
Трагедія сталася у Червоногригорівській громаді.
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Окупанти вдарили з артилерії.
Через обстріл Нікопольщини загинула жінка
«Загинула 65-річна жінка. Її вбили росіяни, обстрілявши з артилерії Червоногригорівську громаду», - повідомив очільник області Сергій Лисак.
Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, парники, гараж та скутер.
Росіяни обстрілюють Дніпропетровщину
Нікопольський район постійно потерпає від російських ударів.
Ввечері армія РФ кілька разів атакувала районний центр.
По місту били дронами-камікадзе.
Пошкоджені інфраструктура, п'ятиповерхівка, магазин й авто.
Росіяни завдали ракетного удару по Павлограду
Тоді ніхто не постраждав.