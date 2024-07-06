Внаслідок обстрілу Нікопольського району на Дніпропетровщині загинула літня жінка. 

Трагедія сталася у Червоногригорівській громаді. 

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Окупанти вдарили з артилерії. 

Через обстріл Нікопольщини загинула жінка

«Загинула 65-річна жінка. Її вбили росіяни, обстрілявши з артилерії Червоногригорівську громаду», - повідомив очільник області Сергій Лисак.  

Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, парники, гараж та скутер. 

Росіяни обстрілюють Дніпропетровщину 

Нікопольський район постійно потерпає від російських ударів. 

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Ввечері армія РФ кілька разів атакувала районний центр. 

По місту били дронами-камікадзе. 

Пошкоджені інфраструктура, п'ятиповерхівка, магазин й авто. 

Наслідки удару. Фото: Сергій Лисак.

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