Щонайменше одна людина загинула та троє поранені через російські обстріли на Донеччині.
Жертвою окупантів став житель Українська.
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За повідомленням міської влади, війська агресора вдарили по місту з РСЗВ «Смерч».
Через обстріли Українська загинула людина
«Приблизно о 10.50 російські війська обстріляли м. Українськ з РСЗВ «Смерч» з касетною бойовою частиною», - йдеться у повідомленні.
Пошкоджено приватний та чотири двоповерхових будинки.
Ще 1 людина, за попередньою інформацією, поранена у Покровську.
У місті пошкоджено адмінбудівлю.
За добу окупанти вбили 11 жителів Донеччини
За минулу добу росіяни вбили 11 жителів Донецької області.
Ще 43 - поранені.
Двома авіабомбами «КАБ-500» ворог вдарив по Селидовому. Також окупанти застосували РСЗВ «Смерч».
У місті загинули 5 мирних жителів, ще 15 - постраждали.
Пошкоджено два десятки приватних будинків та понад десять автівок.
На Комар противник скинув три керовані авіабомби «УМПБ Д-30СН».
Є загиблий, травмовано 18 мешканців. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 13 приватних будинків, магазини, аптеку, адмінбудівлю, автомобілі та критичну інфраструктуру.
По Торецьку росіяни поцілили авіабомбою «КАБ-250» та артилерією. Загинув чоловік. Ще троє людей - поранені.
У Часовому Яру внаслідок артобстрілів загинули три цивільних особи.
Дві авіабомби влучили по житловому сектору Костянтинівки. Поранено місцевого жителя. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.
Серед потерпілих - житель Слов’янська. Він отримав травми через обстріл з РСЗВ «Смерч». Зачепило приватний сектор.
Є постраждалі також у Дружбі, Іванівці та Перебудові.