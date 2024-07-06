Щонайменше одна людина загинула та троє поранені через російські обстріли на Донеччині.

Жертвою окупантів став житель Українська.

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За повідомленням міської влади, війська агресора вдарили по місту з РСЗВ «Смерч».

Через обстріли Українська загинула людина

«Приблизно о 10.50 російські війська обстріляли м. Українськ з РСЗВ «Смерч» з касетною бойовою частиною», - йдеться у повідомленні.

Пошкоджено приватний та чотири двоповерхових будинки.

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Фото: Селидівська МВА.

Ще 1 людина, за попередньою інформацією, поранена у Покровську.

У місті пошкоджено адмінбудівлю.

За добу окупанти вбили 11 жителів Донеччини

За минулу добу росіяни вбили 11 жителів Донецької області.

Ще 43 - поранені.

Двома авіабомбами «КАБ-500» ворог вдарив по Селидовому. Також окупанти застосували РСЗВ «Смерч».

У місті загинули 5 мирних жителів, ще 15 - постраждали.

Пошкоджено два десятки приватних будинків та понад десять автівок.

На Комар противник скинув три керовані авіабомби «УМПБ Д-30СН».

Є загиблий, травмовано 18 мешканців. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 13 приватних будинків, магазини, аптеку, адмінбудівлю, автомобілі та критичну інфраструктуру.

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По Торецьку росіяни поцілили авіабомбою «КАБ-250» та артилерією. Загинув чоловік. Ще троє людей - поранені.

У Часовому Яру внаслідок артобстрілів загинули три цивільних особи.

Дві авіабомби влучили по житловому сектору Костянтинівки. Поранено місцевого жителя. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

Серед потерпілих - житель Слов’янська. Він отримав травми через обстріл з РСЗВ «Смерч». Зачепило приватний сектор.

Є постраждалі також у Дружбі, Іванівці та Перебудові.