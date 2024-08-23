Учора, 22 серпня, на великі екрани України вийшла нова стрічка – 100-хвилинний фільм жахів "Конотопська відьма", який зняв режисер Андрій Колесник.

Фільм "Конотопська відьма" – що треба знати

Цей фільм пропонує глядачам зануритися в атмосферу містичної історії, в якій переплітаються елементи жаху, фольклору та драми.

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Сюжет стрічки розгортається навколо історії давньої відьми з Конотопу.

Колись вона відмовилася від магічних сил заради кохання й зреклася темних практик. Але доля підготувала для неї трагічний поворот, коли на початку війни російські солдати вдерлися в місто й убили її коханого, що стало переломним моментом для героїні.

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За даними LifePrаvdа, ексдиректорка кінотеатру "Жовтень" Людмила Горделадзе прогнозує фільму касовий успіх.

"Подивилася. Духопідйомне кіно. Буде велика каса. На мій погляд, Курська аномалія і це кіно кардинально вселяють оптимізм", – наголосила Горделадзе.

Як українці відреагували на фільм "Конотопська відьма"

Люди, які переглянули кінострічку на цьогорічному Одеському міжнародному кінофестивалі, додали, що кіно відповідає своєму жанру й має елементи чорного гумору.

"Страшно, страшно, хай русні так з усіма буде... Як би круто було, якби це була правда", – зауважив відвідувач заходу Володимир. Водночас інша відвідувачка Юлія додала, що "українських жінок краще не сердити, тому все може бути".

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"Я дуже рада, що український кінематограф росте з кожним днем", – додала жінка.

"Я була в повному захваті, я не могла відірватися від перегляду, це дуже круто", – прокоментувала ще одна відвідувачка ОМКФ, блогерка Ірина Кудашова.