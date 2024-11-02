Зараз Збройні сили України стримують один із найпотужніших наступів росіян з початку повномасштабного вторгнення. 

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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За його словами, ситуація на фронті є складною. 

Головнокомандувач ЗСУ Сирський прокоментував наступ РФ 

Таку заяву Сирський зробив під час зустрічі з делегацією Збройних Сил Чехії. 

«Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Наразі, Збройні Сили України стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення», - сказав Сирський. 

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Ситуація на фронті: зведення Генштабу

Протягом минулої доби на фронті відбулося 145 бойових зіткнень.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу. 

Найбільш напружена ситуація - на Курахівському напрямку. Тут Сили оборони відбили півсотні ворожих атак. 

«Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка, Новоселидівка та Іллінки», - зазначили у штабі.  

На Покровському напрямку українські військові зупинили чотири десятки ворожих атак за добу. Найбільш активний противник був у районі Селидового та Променя.

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Ворог намагався просунутися вперед на Лиманському напрямку. Штурмував також на Куп'янському та Харківському напрямках.

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