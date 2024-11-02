У Києві відкрили унікальний мистецький простір - Музей новітнього мистецтва.

Він розташований на території Київської міської галереї мистецтв «Лавра».

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Виставки у Києві: які картини представлені в Музеї новітнього мистецтва

У першій експозиції представлені роботи дванадцяти найвідоміших сучасних художників України, ключових фігур українського та міжнародного артпростору.

Серед авторів - Анатолій Криволап, Олег Тістол, Олександр Гнилицький, Олег Голосій, Борис Михайлов, Віктор Сидоренко, Тіберій Сільваші, Олександр Ройтбурд, Олександр Животков, Назар Білик, Олександр Сухоліт та Арсен Савадов.

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Виставка у Музеї новітнього мистецтва демонструє твори, що відображають різноманіття і багатство сучасного українського мистецтва, яке вже стало невід'ємною частиною культурної спадщини та отримує визнання на міжнародному рівні.

Новий артпростір у Києві: що відомо про Музей новітнього мистецтва

Нова виставка, яку відкрили у Києві, відображає нову сторінку в культурному житті столиці та всієї України, вважають організатори Музею.

Це унікальний майданчик, що об'єднує новаторські ідеї та автентичні голоси українських художників.

За словами ініціаторів, створити такий артпростір вони хотіли ще до повномасштабної війни.

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«Як будь-чому масштабному - тут був потрібен час на пошук справжніх сенсів. Коли світ для кожного з нас розділився на чорне та біле стало очевидно, що музей має бути про нашу ідентичність. Унікальну та героїчну, яку сторіччями хотіли знищити вороги, а ми завжди давали відсіч і ставали сильнішими. Ми впевнені, що «Музей новітнього мистецтва» стане важливим культурним осередком, який буде надихати і виховувати нові покоління українців, допомагаючи їм краще розуміти свою історію та культурну спадщину», - розповіла директорка Київської міської галереї мистецтв «Лавра» та ініціаторка створення «Нового музею» Тетяна Міронова.