Триває третій рік широкомасштабної агресії РФ проти України, яка стала черговим етапом війни російського імперіалізму проти українства

Ми вже вистояли, не здалися і не здамося!

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Тож весь колектив Kyiv Post бажає вам, щоб цей рік приніс всім мир, процвітання та силу.

Давайте разом, з надією та стійкістю, зустрінемо можливості та виклики, які чекають на нас попереду.

Бажаємо вам і вашим близьким щастя, здоров’я та успіхів у наступному році.

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За світле майбутнє!