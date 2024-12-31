Триває третій рік широкомасштабної агресії РФ проти України, яка стала черговим етапом війни російського імперіалізму проти українства
Ми вже вистояли, не здалися і не здамося!
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Тож весь колектив Kyiv Post бажає вам, щоб цей рік приніс всім мир, процвітання та силу.
Давайте разом, з надією та стійкістю, зустрінемо можливості та виклики, які чекають на нас попереду.
Бажаємо вам і вашим близьким щастя, здоров’я та успіхів у наступному році.
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За світле майбутнє!