Коли закриваються останні виборчі дільниці в ключових штатах у ніч виборів і чого очікувати від звітів про результати голосування, пише CNN.
Джорджія
16 голосів виборників
Виборчі дільниці закриваються о 19:00 за EST
Дострокове голосування завершилося 1 листопада. Бюлетені, надіслані поштою, мають бути отримані не пізніше 5 листопада. Обробка бюлетенів розпочалася 21 жовтня.
Чого очікувати в ніч виборів
Результати дострокового голосування та голосування поштою будуть повідомлені рано ввечері, а голоси, виборців, що проголосували в день виборів - пізніше. Невеликі сільські округи, ймовірно, повідомлять про більшість своїх голосів раніше, ніж великі міські округи. Очікується, що майже всі голоси по штату будуть підраховані в ніч виборів.
Північна Кароліна
16 голосів виборників
Виборчі дільниці закриваються о 19:30 за EST
Дострокове голосування закінчилося 2 листопада. Бюлетені, надіслані поштою, мають надійти не пізніше 5 листопада. Обробка бюлетенів розпочалася 1 жовтня.
Чого очікувати в ніч виборів
Новий закон може затримати отримання результатів дострокового голосування, тому першими результатами з багатьох округів будуть голоси, отримані поштою. Потім, швидше за все, будуть оголошені результати дострокового голосування, а потім - голосування в день виборів.
Очікується, що майже всі голоси в штаті будуть підраховані в ніч виборів, але попередні бюлетені, які можуть становити більшу частку від загальної кількості через нові закони про ідентифікацію виборців і наслідки урагану «Гелен», будуть підраховані пізніше.
Пенсильванія
19 голосів виборців
Виборчі дільниці закриваються о 20:00 за EST
Дострокове голосування закінчилося 29 жовтня на більшій частині території штату. Бюлетені, надіслані поштою, мають надійти не пізніше 5 листопада. Обробка бюлетенів починається в день виборів.
Чого очікувати в ніч виборів
Інформування про результати голосування буде відрізнятися в залежності від округу, але великі округи, ймовірно, повідомлять про велику кількість голосів, отриманих поштою, незабаром після закриття виборчих дільниць. Підрахунок усіх бюлетенів, отриманих поштою, може зайняти кілька днів, оскільки працівники виборчих комісій не можуть почати обробку цих бюлетенів до самого дня виборів.
Мічиган
15 голосів виборників
Дільниці закриваються о 20:00 та 21:00 за EST
Дострокове голосування закінчилося 3 листопада. Бюлетені, надіслані поштою, мають бути отримані не пізніше 5 листопада. Обробка бюлетенів розпочалася 28 жовтня.
Чого очікувати в ніч виборів
Процедура повідомлення про результати голосування буде відрізнятися в залежності від округу. Хоча штат зазвичай звітує про майже всі голоси до полудня середи, деякі з найбільших округів штату, зокрема округ Вейн (де знаходиться Детройт), часто закінчують звітувати раніше в середу.
Арізона
11 голосів виборників
Виборчі дільниці закриваються о 21:00 за EST
Дострокове голосування закінчилося 1 листопада. Бюлетені, надіслані поштою, мають бути отримані не пізніше 5 листопада. Бюлетені обробляються в міру їх надходження.
Чого очікувати в ніч виборів
Протягом години після закриття виборчих дільниць результати голосування не оприлюднюються. Перші результати - це, здебільшого, результати дострокового голосування та підрахунку бюлетенів, що надійшли поштою раніше. Обробка бюлетенів, що надійшли поштою пізніше, і тих, що були загублені в день виборів, може тривати ще кілька днів.
Вісконсин
10 голосів виборників
Виборчі дільниці закриваються о 21:00 за EST
Дострокове голосування закінчується 3 листопада. Бюлетені, надіслані поштою, мають надійти не пізніше 5 листопада. Обробка бюлетенів починається в день виборів.
Чого очікувати в ніч виборів
Інформування про результати голосування буде відрізнятися в залежності від округу. Хоча штат зазвичай повідомляє майже всі результати в ніч виборів, деякі великі муніципалітети, ймовірно, повідомлять про результати голосування поштою та дострокового голосування вже в середу.
Невада
6 голосів виборників
Виборчі дільниці закриваються о 22:00 за EST
Дострокове голосування закінчилося 1 листопада. Бюлетені, надіслані поштою, повинні мати поштовий штемпель не пізніше 5 листопада, але можуть надійти до 9 листопада і все одно бути зарахованими. Обробка бюлетенів розпочалася 21 жовтня.
Чого очікувати в ніч виборів
Підсумки голосування не оприлюднюються до закриття всіх виборчих дільниць у всьому штаті, тому доведеться почекати на перші результати. Підрахунок голосів триватиме ще кілька днів, і Невада приймає бюлетені зі штемпелем, проставленим у день виборів, якщо вони надійдуть до 9 листопада.