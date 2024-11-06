У 2024 році під час виборів президента США виділяють сім хитких штатів. Саме результати голосування у них і визначать, по суті, хто переможе на виборах – республіканець Дональд Трамп чи демократка Камала Гарріс.

Отже сім хитких штатів, голоси виборців яких стануть вирішальними, це: Аризона, Вісконсин, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія та Північна Кароліна.

Коли закінчується голосування у хитких штатах

19:00 за східним часом (EST) або о 02:00 за київським часом – зупиняють свою роботу виборчі дільниці в Джорджії та ще у п’яти штатах, а також частково в двох інших.

19:30 за EST або 02:30 за київським часом – закриваються дільниці у трьох штатах, серед них і хитка Північна Кароліна.

20:00 за EST або 03:00 за київським часом – зачиняються виборчі дільниці у східній частині Пенсильванії, ще у 15 штатах і окрузі Колумбія. Крім того, частково у Мічигані та ще чотирьох штатах.

21:00 за EST або 04:00 за київським часом – закриваються останні дільниці у Мічигані. Також завершують голосування виборці Арізони, Вісконсину та ще 12 штатах.

22:00 за EST або 05:00 за київським часом – закриваються дільниці у Неваді та ще чотирьох штатах.