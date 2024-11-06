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LIVE США Камала Гарріс Трамп Updated 6хв тому

Вибори у США: як голосують хиткі штати

Kyiv Post відстежує результати голосування у так званих хитких штатах, результати голосування в яких, традиційно, є вирішальними на виборах президента США

Ключові оновлення
Вибори у США: як голосують хиткі штати
Виборці біля виборчої дільниці у Віфлеємі, штат Пенсільванія, 5 листопада 2024 року. Фото: Самуель Корум / AFP.
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Петро Жижиян
6г тому

У 2024 році під час виборів президента США виділяють сім хитких штатів. Саме результати голосування у них і визначать, по суті, хто переможе на виборах – республіканець Дональд Трамп чи демократка Камала Гарріс.

Отже сім хитких штатів, голоси виборців яких стануть вирішальними, це: Аризона, Вісконсин, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія та Північна Кароліна.

Коли закінчується голосування у хитких штатах

19:00 за східним часом (EST) або о 02:00 за київським часом – зупиняють свою роботу виборчі дільниці в Джорджії та ще у п’яти штатах, а також частково в двох інших.

19:30 за EST або 02:30 за київським часом – закриваються дільниці у трьох штатах, серед них і хитка Північна Кароліна.

20:00 за EST або 03:00 за київським часом – зачиняються виборчі дільниці у східній частині Пенсильванії, ще у 15 штатах і окрузі Колумбія. Крім того, частково у Мічигані та ще чотирьох штатах.

21:00 за EST або 04:00 за київським часом – закриваються останні дільниці у Мічигані. Також завершують голосування виборці Арізони, Вісконсину та ще 12 штатах.

22:00 за EST або 05:00 за київським часом – закриваються дільниці у Неваді та ще чотирьох штатах.

Штат Джорджія незабаром опублікує результати партії голосів

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Київ Пост
10хв тому

Незабаром надійде велика партія голосів з "хиткого" штату Джорджія, пише CNN, цитуючи керівника виборчої комісії цього округу Зака Маніфолда.

Коли Джорджія опублікує результати голосів − що відомо

Як зазначається, скоро стане відомо про результати близько 320 000 голосів.

За словами Маніфолда, виборчий наглядач округу Гвінетт містить голоси, віддані за відкріпними посвідченнями, а також бюлетені, надіслані поштою.

"Ми завантажили їх до штату, і вони зараз переглядають їх, вони мають бути незабаром", − сказав Маніфолд.

Керівник виборчої комісії цього зауважив, що підрахунок голосів займає більше часу, ніж зазвичай.

"Зазвичай це відбувається не так повільно. Це було буквально нестерпно повільно", − наголосив він.

Вибори в США: Підсумки голосування в Неваді вищі, ніж у 2020 році

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Київ Пост
2г тому
Вибори в США: Підсумки голосування в Неваді вищі, ніж у 2020 році

Підсумки голосування в Неваді вищі, ніж у 2020 році, пише CNN.

Як голосують у хитких штатах

Кількість бюлетенів, поданих нині у штаті Невада, перевищує загальну кількість голосів на виборах 2020 року.

За словами держсекретаря штату Невада Франсіско В. Агілара, загальна кількість голосів, отриманих достроково і поштою, буде оприлюднена після закриття виборчих дільниць, яке заплановане на 19:00 за місцевим часом, але підрахунок триватиме доти, доки не проголосують усі, хто стоїть у черзі.

 

Перший екзит-пол показує відносну рівність Трампа та Гарріс у хитких штатах

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Петро Жижиян
3г тому
Перший екзит-пол показує відносну рівність Трампа та Гарріс у хитких штатах

Ось що показують результати екзит-полу, проведеного компанією Edison Research у так званих хитких штатах. Результати будуть оновлюватися по мірі надходження додаткових відповідей, і цифри можуть значно змінитися протягом ночі в США, пише Reuters.

Невада: перший екзит-пол

ТРАМП

47% виборців у Неваді заявили, що підтримують Трампа, тоді як 48% заявляли про це під час екзит-полу, проведеного Edison Research у 2020 році. 52% ставляться до нього негативно (50% у 2020 році).

ГАРРІС

44% виборців у Неваді сказали, що позитивно ставляться до Гарріс, порівняно з 52%, які сказали те ж саме про президента Джо Байдена під час екзит-полу 2020 року, проведеного компанією Edison Research. 55% ставилися до неї негативно, порівняно з 47%, які так ставилися до Байдена у 2020 році.

Арізона: перший екзит-пол

ТРАМП, ГАРРІС І БАЙДЕН

46% виборців позитивно ставляться до Трампа, проти 48% за даними екзит-полу проведеного Edison Research у 2020 році.

46% виборців висловили підтримку Гарріс, у 2020-му Байдена підтримували 49%.

Джорджія: перший екзит-пол

ТРАМП

46% виборців Джорджіїі висловили свою підтримку Трампу, у 2020-му році таких, за даними цього екзит-полу було з 46%. 52% ставляться до нього негативно (53% у 2020 році).

ГАРРІС

49% виборців у Джорджії заявили про підтримку Гарріс, порівняно з 50%, які сказали те саме про Байдена під час екзит-полу 2020 року.

49% поставилися до неї негативно, порівняно з 48%, які демонстрували таке ставлення до Байдена у 2020 році.

Мічиган: перший екзит-пол

ТРАМП

45% виборців у Мічигані заявили про прихильність до Трампа (у 2020-му таких теж було 45%. 53% ставляться до нього негативно (53% у 2020 році).

ГАРРІС

48% виборців у Мічигані висловили своє прихильне ставлення до Гарріс, те саме про Байдена під час екзит-полу 2020 року говорили 51% тоді опитаних. 50% ставилися до неї негативно, порівняно з 47%, які ставилися до Байдена у 2020 році.

Вісконсин: перший екзит-пол

ТРАМП, ГАРРІС І БАЙДЕН

44% виборців заявили, що позитивно ставляться до Трампа, порівняно з 43% у екзит-полі 2020 року.

47% виборців заявили про своє позитивне ставлення до Гарріс, те саме про Байдена у 2020 році сказали 52%.

Пенсильванія: перший екзит-пол

Трамп vs Гарріс

47% виборців у Пенсильванії висловилися за Трампа, порівняно з 47%, які заявили про це під час екзит-полу 2020 року. 51% нині ставляться до нього негативно, порівняно з 52% у 2020 році.

46% виборців заявили про підтримку Гарріс, порівняно з 50%, які сказали те ж саме про Байдена під час екзит-полу 2020 року. 53% поставилися до неї негативно, порівняно з 49%, які так ставилися до Байдена у 2020 році

Північна Кароліна: перший екзит-пол

ТРАМП І ГАРРІС

43% виборців у Північній Кароліні сказали, що підтримують Трампа, у 2020 році таких було з 47%. 55% сприймають його негативно, порівняно з 51% у 2020 році.

48% виборців у Північній Кароліні сказали, що вони за Гарріс, про Байдена у 2020-му так говорили 50%. 50% не схвалюють кандидатуру Гарріс, тоді як про Байдена у 2020-му так говорили з 47%.

У Мілвокі перерахують приблизно 31 тис. бюлетенів

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Петро Жижиян
4г тому
У Мілвокі перерахують приблизно 31 тис. бюлетенів

Представники виборчої комісії найбільшого міста хиткого штату Вісконсин, Мілвокі, офіційно заявили про їм доведеться перерахувати близько 31 000 зі 106 000 бюлетенів, пише Reuters.

Сталося це через те, що працівники виборчих дільниць не змогли належним чином замкнути дверцята 13 машин для підрахунку голосів у центральному пункті підрахунку голосів у місті.

За словами Джеффа Флемінга, прессекретаря мера Мілвокі Кавалієра Джонсона, пломби були на місці, і не було жодних ознак втручання.

Він сказав, що перерахунок буде зроблений "з міркувань надмірної обережності" і пояснив інцидент "людським фактором".

Чого варто очікувати від хитких штатів у ніч виборів у США

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Петро Жижиян
5г тому
Чого варто очікувати від хитких штатів у ніч виборів у США

Коли закриваються останні виборчі дільниці в ключових штатах у ніч виборів і чого очікувати від звітів про результати голосування, пише CNN.

Джорджія

16 голосів виборників

Виборчі дільниці закриваються о 19:00 за EST

Дострокове голосування завершилося 1 листопада. Бюлетені, надіслані поштою, мають бути отримані не пізніше 5 листопада. Обробка бюлетенів розпочалася 21 жовтня.

Чого очікувати в ніч виборів

Результати дострокового голосування та голосування поштою будуть повідомлені рано ввечері, а голоси, виборців, що проголосували в день виборів - пізніше. Невеликі сільські округи, ймовірно, повідомлять про більшість своїх голосів раніше, ніж великі міські округи. Очікується, що майже всі голоси по штату будуть підраховані в ніч виборів.

Північна Кароліна

16 голосів виборників

Виборчі дільниці закриваються о 19:30 за EST

Дострокове голосування закінчилося 2 листопада. Бюлетені, надіслані поштою, мають надійти не пізніше 5 листопада. Обробка бюлетенів розпочалася 1 жовтня.

Чого очікувати в ніч виборів

Новий закон може затримати отримання результатів дострокового голосування, тому першими результатами з багатьох округів будуть голоси, отримані поштою. Потім, швидше за все, будуть оголошені результати дострокового голосування, а потім - голосування в день виборів.

Очікується, що майже всі голоси в штаті будуть підраховані в ніч виборів, але попередні бюлетені, які можуть становити більшу частку від загальної кількості через нові закони про ідентифікацію виборців і наслідки урагану «Гелен», будуть підраховані пізніше.

Пенсильванія

19 голосів виборців

Виборчі дільниці закриваються о 20:00 за EST

Дострокове голосування закінчилося 29 жовтня на більшій частині території штату. Бюлетені, надіслані поштою, мають надійти не пізніше 5 листопада. Обробка бюлетенів починається в день виборів.

Чого очікувати в ніч виборів

Інформування про результати голосування буде відрізнятися в залежності від округу, але великі округи, ймовірно, повідомлять про велику кількість голосів, отриманих поштою, незабаром після закриття виборчих дільниць. Підрахунок усіх бюлетенів, отриманих поштою, може зайняти кілька днів, оскільки працівники виборчих комісій не можуть почати обробку цих бюлетенів до самого дня виборів.

Мічиган

15 голосів виборників 

Дільниці закриваються о 20:00 та 21:00 за EST

Дострокове голосування закінчилося 3 листопада. Бюлетені, надіслані поштою, мають бути отримані не пізніше 5 листопада. Обробка бюлетенів розпочалася 28 жовтня.

Чого очікувати в ніч виборів

Процедура повідомлення про результати голосування буде відрізнятися в залежності від округу. Хоча штат зазвичай звітує про майже всі голоси до полудня середи, деякі з найбільших округів штату, зокрема округ Вейн (де знаходиться Детройт), часто закінчують звітувати раніше в середу.

Арізона

11 голосів виборників

Виборчі дільниці закриваються о 21:00 за EST

Дострокове голосування закінчилося 1 листопада. Бюлетені, надіслані поштою, мають бути отримані не пізніше 5 листопада. Бюлетені обробляються в міру їх надходження.

Чого очікувати в ніч виборів

Протягом години після закриття виборчих дільниць результати голосування не оприлюднюються. Перші результати - це, здебільшого, результати дострокового голосування та підрахунку бюлетенів, що надійшли поштою раніше. Обробка бюлетенів, що надійшли поштою пізніше, і тих, що були загублені в день виборів, може тривати ще кілька днів.

Вісконсин

10 голосів виборників

Виборчі дільниці закриваються о 21:00 за EST

Дострокове голосування закінчується 3 листопада. Бюлетені, надіслані поштою, мають надійти не пізніше 5 листопада. Обробка бюлетенів починається в день виборів.

Чого очікувати в ніч виборів

Інформування про результати голосування буде відрізнятися в залежності від округу. Хоча штат зазвичай повідомляє майже всі результати в ніч виборів, деякі великі муніципалітети, ймовірно, повідомлять про результати голосування поштою та дострокового голосування вже в середу.

Невада

6 голосів виборників 

Виборчі дільниці закриваються о 22:00 за EST

Дострокове голосування закінчилося 1 листопада. Бюлетені, надіслані поштою, повинні мати поштовий штемпель не пізніше 5 листопада, але можуть надійти до 9 листопада і все одно бути зарахованими. Обробка бюлетенів розпочалася 21 жовтня.

Чого очікувати в ніч виборів

Підсумки голосування не оприлюднюються до закриття всіх виборчих дільниць у всьому штаті, тому доведеться почекати на перші результати. Підрахунок голосів триватиме ще кілька днів, і Невада приймає бюлетені зі штемпелем, проставленим у день виборів, якщо вони надійдуть до 9 листопада.