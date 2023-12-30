Останні новини

Байден і Шольц зустрінуться в лютому
США
2 дні тому
Байден і Шольц зустрінуться в лютому
Лідери обговорять Україну, ситуацію на Близькому Сході та липневий саміт НАТО.
Київ Пост
Конгрес ставить під загрозу майбутнє України й Америки ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
2 дні тому
ПОГЛЯД: Конгрес ставить під загрозу майбутнє України й Америки
Республіканці, які сповідують принцип «Америка перш за все», грають на руку Путіну, даючи Кремлю час відновити свої сили та згодом напасти на Україну для скоєння ще жахливіших звірств.
David Root
США розробляють нову стратегію підтримки України, - ​​WP
Війна в Україні
2 дні тому
США розробляють нову стратегію підтримки України, - ​​WP
За даними видання, план зосереджений не на деокупації територій, а на відбитті нових російських атак.
Київ Пост
Шмигаль: США гарантували передачу Україні заморожених активів РФ
Війна в Україні
січ. 26, 17:31
Шмигаль: США гарантували передачу Україні заморожених активів РФ
Шмигаль зазначив, що ці гроші є важливими для Києва, адже вони дозволять фінансувати бюджет України.
Київ Пост
Штати планують виділити Україні майже 12 млрд доларів ВАЖЛИВО
Війна в Україні
січ. 24, 09:45
Штати планують виділити Україні майже 12 млрд доларів
У Мінфіні США заявили, що надання фінансової підтримки допоможе Україні "виграти війну та просуне інтереси національної безпеки США в усьому світі".
Київ Пост
Аналіз: Висновки щодо виборчих перспектив Трампа після Айови
США
січ. 21, 11:22
ПОГЛЯД: Аналіз: Висновки щодо виборчих перспектив Трампа після Айови
Трамп має намір балотуватися на вибори президента США 2024 року, але його перемога в жодному разі не гарантована.
Alexander Widman
Американська БМП M2 Bradley на службі в Україні
Війна в Україні
січ. 20, 16:33
Американська БМП M2 Bradley на службі в Україні
Рік тому, в січні 2023 року США почали постачати Україні БМП M2 Bradley. Ці машини вже понад 40 років стоять на озброєнні армії США і досі залишаються бажаними в десятках країн.
Богдан Тузов
Зеленський запросив Трампа в Україну
США
січ. 20, 08:59
Зеленський запросив Трампа в Україну
Володимир Зеленський занепокоєний заявами Дональда Трампа «закінчити війну за 24 години».
Київ Пост
WSJ: Байден погодився посилити імміграційну політику, щоб забезпечити допомогу Україні
Війна в Україні
січ. 18, 15:51
WSJ: Байден погодився посилити імміграційну політику, щоб забезпечити допомогу Україні
У Сенаті розробляють імміграційну угоду, яка обмежить можливість мігрантів просити притулку. Її мають ухвалити в обмін на нову військову допомогу для України та Ізраїля.
Київ Пост
Хроніка війни в Україні. 17 січня: «Не можна допустити перемоги Росії»
Війна в Україні
січ. 17, 11:00
Хроніка війни в Україні. 17 січня: «Не можна допустити перемоги Росії»
Байден просуватиме допомогу Україні; Франція надає Києву більше ракет; Путін погрожує країнам Балтії через депортацію росіян; Росія просувається на Донбасі; Брюссель проводить аудит наданої зброї
Джон Моретті
Німеччина цього року виділить Україні понад 7 млрд євро військової допомоги
Війна в Україні
січ. 17, 09:23
Німеччина цього року виділить Україні понад 7 млрд євро військової допомоги
Канцлер ФРН Олаф Шольц 16 січня провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої лідери підтримали допомогу Україні.
Київ Пост
Невже ми наближаємось до світової війни?
Росія
січ. 13, 16:00
ПОГЛЯД: Невже ми наближаємось до світової війни?
Якщо зараз не показати рішучого та відважного лідерства, світ потрапить у вогонь третьої світової війни або ж зіткнеться зі змінами, які призведуть до значного погіршення становища людства.
Чарльз Кокелл
Оборонні витрати США наразі нижче довоєнного рівня, і це є історичним мінімумом
США
січ. 11, 14:30
ПОГЛЯД: Оборонні витрати США наразі нижче довоєнного рівня, і це є історичним мінімумом
Якби ми сприймали війну в Україні так само серйозно, як війну в Кореї, тоді ми були б готові витратити понад 4,4 трильйона доларів на оборону, що в два рази перевищує весь ВВП Росії.
Steven Kopits
Автомобіль врізався у браму Білого дому, водія затримали
США
січ. 9, 09:47
Автомобіль врізався у браму Білого дому, водія затримали
У Вашингтоні поліція затримала водія автомобіля, який врізався в огорожу Білого дому у понеділок увечері.
Київ Пост
На скільки Україні вистачить коштів без допомоги ЄС та США: що кажуть у Раді
Війна в Україні
січ. 8, 17:29
На скільки Україні вистачить коштів без допомоги ЄС та США: що кажуть у Раді
Гетманцев впевнений, що гроші від партнерів Україна отримає у будь-якому разі, але необхідно пройти ці два місяці.
Київ Пост
Байден відреагував на масований удар РФ по Україні
Війна в Україні
гру. 30, 2023
Байден відреагував на масований удар РФ по Україні
Американський президент закликав Конгрес схвалити подальшу підтримку України на тлі масованого обстрілу
Київ Пост