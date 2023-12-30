Останні новини
США
2 дні тому
Лідери обговорять Україну, ситуацію на Близькому Сході та липневий саміт НАТО.
Війна в Україні
2 дні тому
Республіканці, які сповідують принцип «Америка перш за все», грають на руку Путіну, даючи Кремлю час відновити свої сили та згодом напасти на Україну для скоєння ще жахливіших звірств.
Війна в Україні
2 дні тому
За даними видання, план зосереджений не на деокупації територій, а на відбитті нових російських атак.
Війна в Україні
січ. 26, 17:31
Шмигаль зазначив, що ці гроші є важливими для Києва, адже вони дозволять фінансувати бюджет України.
Війна в Україні
січ. 24, 09:45
У Мінфіні США заявили, що надання фінансової підтримки допоможе Україні "виграти війну та просуне інтереси національної безпеки США в усьому світі".
США
січ. 21, 11:22
Трамп має намір балотуватися на вибори президента США 2024 року, але його перемога в жодному разі не гарантована.
Війна в Україні
січ. 20, 16:33
Рік тому, в січні 2023 року США почали постачати Україні БМП M2 Bradley. Ці машини вже понад 40 років стоять на озброєнні армії США і досі залишаються бажаними в десятках країн.
США
січ. 20, 08:59
Володимир Зеленський занепокоєний заявами Дональда Трампа «закінчити війну за 24 години».
Війна в Україні
січ. 18, 15:51
У Сенаті розробляють імміграційну угоду, яка обмежить можливість мігрантів просити притулку. Її мають ухвалити в обмін на нову військову допомогу для України та Ізраїля.
Війна в Україні
січ. 17, 11:00
Байден просуватиме допомогу Україні; Франція надає Києву більше ракет; Путін погрожує країнам Балтії через депортацію росіян; Росія просувається на Донбасі; Брюссель проводить аудит наданої зброї
Війна в Україні
січ. 17, 09:23
Канцлер ФРН Олаф Шольц 16 січня провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої лідери підтримали допомогу Україні.
Росія
січ. 13, 16:00
Якщо зараз не показати рішучого та відважного лідерства, світ потрапить у вогонь третьої світової війни або ж зіткнеться зі змінами, які призведуть до значного погіршення становища людства.
США
січ. 11, 14:30
Якби ми сприймали війну в Україні так само серйозно, як війну в Кореї, тоді ми були б готові витратити понад 4,4 трильйона доларів на оборону, що в два рази перевищує весь ВВП Росії.
США
січ. 9, 09:47
У Вашингтоні поліція затримала водія автомобіля, який врізався в огорожу Білого дому у понеділок увечері.
Війна в Україні
січ. 8, 17:29
Гетманцев впевнений, що гроші від партнерів Україна отримає у будь-якому разі, але необхідно пройти ці два місяці.
Війна в Україні
гру. 30, 2023
Американський президент закликав Конгрес схвалити подальшу підтримку України на тлі масованого обстрілу