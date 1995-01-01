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Буферна зона на Курщині убезпечить українське прикордоння від обстрілів
Курськ
Буферна зона на Курщині убезпечить українське прикордоння від обстрілів
За словами голови МВС України, по прикордонню Сумської області упродовж лише цього літа росіяни завдали понад дві тисячі ударів.
Київ Пост
2д тому