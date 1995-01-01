Останні новини

Збірна Україна з футболу зіграла внічию зі збірною Чехії
Збірна України з футболу
Збірна Україна з футболу зіграла внічию зі збірною Чехії
У четвертому матчі у групі 1 Ліги В у Лізі націй 2024/2025 збірна України зіграла внічию зі збірної Чехії.
Карина Доломанжи
жов. 14
Збірна України здобула перемогу над збірною Грузії
Збірна України з футболу
Збірна України здобула перемогу над збірною Грузії
У третьому матчі у групі 1 Ліги В у Лізі націй 2024/2025 збірна України мінімально перемогла збірну Грузії.
Карина Доломанжи
жов. 11
Збірна України поступилася збірній Чехії у Лізі націй
Збірна України з футболу
Збірна України поступилася збірній Чехії у Лізі націй
У другому матчі у групі 1 Ліги В у четвертому циклі Ліги націй 2024/2025 збірна України мінімально програла збірній Чехії.
Карина Доломанжи
вер. 10
Збірна України поступилась збірній Албанії у Лізі націй
Збірна України з футболу
Збірна України поступилась збірній Албанії у Лізі націй
У надважливому першому матчі у групі 1 Ліги В у четвертому циклі Ліги націй 2024/2025 збірна України програла збірній Албанії.
Карина Доломанжи
вер. 7
Збірна України з футболу поступилася Аргентині на Олімпіаді
Збірна України з футболу
Збірна України з футболу поступилася Аргентині на Олімпіаді
Це був вирішальний матч для виходу у плейоф Олімпіади-2024. Шлях української команди на турнірі завершено.
Карина Доломанжи
лип. 30
Збірна України зіграла у нічию зі збірною Бельгії та завершила виступ на Євро-2024
Збірна України з футболу
Збірна України зіграла у нічию зі збірною Бельгії та завершила виступ на Євро-2024
У фінальному матчі групового етапу Євро-2024 ані Україна, ані Бельгія не відкрили рахунок. Збірна України залишила турнір, посівши четверте місце у групі.
Карина Доломанжи
чер. 26
Збірна України здобула перемогу над збірною Словаччини на Євро 2024
Збірна України з футболу
Збірна України здобула перемогу над збірною Словаччини на Євро 2024
У надважливому матчі для виходу з групи Е на Чемпіонаті Європи з футболу 2024 року збірна України перемогла збірну Словаччини.
Карина Доломанжи
чер. 21
Збірна України поступилася збірній Румунії у стартовому матчі на Євро 2024
Збірна України з футболу
Збірна України поступилася збірній Румунії у стартовому матчі на Євро 2024
У надважливому першому матчі у групі Е на Чемпіонаті Європи з футболу 2024 року збірна України програє збірній Румунії.
Карина Доломанжи
чер. 17
Збірна України на ЄВРО-2024 буде під посиленою охороною
Збірна України з футболу
Збірна України на ЄВРО-2024 буде під посиленою охороною
У МВС Німеччині зазначили, що поліція вживатиме необхідні заходи безпеки під час Чемпіонату Європи з футболу, зокрема, надасть особливу увагу безпеці української збірної.
Карина Доломанжи
кві. 26