Останні новини
Збірна України з футболу
У четвертому матчі у групі 1 Ліги В у Лізі націй 2024/2025 збірна України зіграла внічию зі збірної Чехії.
жов. 14
Збірна України з футболу
У третьому матчі у групі 1 Ліги В у Лізі націй 2024/2025 збірна України мінімально перемогла збірну Грузії.
жов. 11
Збірна України з футболу
У другому матчі у групі 1 Ліги В у четвертому циклі Ліги націй 2024/2025 збірна України мінімально програла збірній Чехії.
вер. 10
Збірна України з футболу
У надважливому першому матчі у групі 1 Ліги В у четвертому циклі Ліги націй 2024/2025 збірна України програла збірній Албанії.
вер. 7
Збірна України з футболу
Це був вирішальний матч для виходу у плейоф Олімпіади-2024. Шлях української команди на турнірі завершено.
лип. 30
Збірна України з футболу
У фінальному матчі групового етапу Євро-2024 ані Україна, ані Бельгія не відкрили рахунок. Збірна України залишила турнір, посівши четверте місце у групі.
чер. 26
Збірна України з футболу
У надважливому матчі для виходу з групи Е на Чемпіонаті Європи з футболу 2024 року збірна України перемогла збірну Словаччини.
чер. 21
Збірна України з футболу
У надважливому першому матчі у групі Е на Чемпіонаті Європи з футболу 2024 року збірна України програє збірній Румунії.
чер. 17
Збірна України з футболу
У МВС Німеччині зазначили, що поліція вживатиме необхідні заходи безпеки під час Чемпіонату Європи з футболу, зокрема, надасть особливу увагу безпеці української збірної.
кві. 26