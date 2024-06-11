В ексклюзивному інтерв’ю Kyiv Post українська журналістка, телеведуча, громадська діячка Яніна Соколова відверто про те, чи необхідні нам зараз вибори, чому ОПЗЖ у Верховній Раді під час війни з Росією - це нонсенс, а також про мобілізацію та не лише про це.

Яніну Соколову, яка висвітлює важливі суспільні та політичні події в Україні, часто звинувачують в розхитуванні внутрішньополітичної ситуації під час війни.

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Втім, “не буває сміливих вчинків без осуду боягузів”, - відповідає своїм критикам журналістка.