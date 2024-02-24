Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні, створена в березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, надала свій останній звіт про ситуацію в Україні Генеральній Асамблеї 19 жовтня 2023 року.

Висновкам в ньому передувало засудження Російської Федерації за небажання співпрацювати з комісією, за ігнорування її представниками 19 офіційних запитів на зустрічі й за відмову у доступі до місць подій та до інформації.

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Це помітно контрастує з рівнем співпраці з боку України, представниками якої на розгляд комісії була передана велика кількість документальних, фото- та відеодоказів, що допомогло комісії провести понад 450 індивідуальних опитувань у 32 місцях у 39 регіонах.

Причини небажання Москви співпрацювати з комісією є цілком зрозумілими, оскільки у звіті цитуються неспростовні докази масових порушень міжнародного гуманітарного права російськими збройними силами.

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Зі слів комісії:

«[Ми] знайшли нові докази того, що російська влада скоїла порушення міжнародних прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також відповідні злочини в районах, які перебувають під їх контролем… в Україні. Задокументовані... невибіркові атаки... які призвели до загибелі та поранень цивільних осіб, а також до руйнування та пошкодження цивільних об'єктів.

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«Зібрані докази також показують, що російська влада скоїла воєнні злочини, пов’язані з навмисними вбивствами, катуваннями, зґвалтуваннями та іншими видами сексуального насильства, а також депортацією дітей до Російської Федерації».

У звіті засуджувались ці дії, але документ містив лише ілюстративні описи інцидентів, які демонстрували загальний тип і модель поведінки, яка порушує правові норми. Доповідь ООН зачіпає лише поверхню тих звірств, які коїли росіяни в Україні проти її народу із самого початку російської агресії в Криму, в Луганській та Донецькій області десять років тому, і особливо протягом двох останніх років – після того, як президент Росії Володимир Путін розпочав свою так звану «спеціальну воєнну операцію».

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Загибель людей

Місця масових поховань, знайдених на окупованих росіянами територіях (листопад 2023 р.). Джерело: Інститут вивчення війни

У прес-релізі Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), оприлюдненому наприкінці листопада 2023 року, йдеться про щонайменше 10 000 мирних жителів (серед яких понад 560 дітей), які загинули, і про понад 18 500 (серед яких понад 1700 дітей), які отримали поранення від початку повномасштабного вторгнення Росії. Однак автори документу попереджають, що навіть ці жахаючі цифри можуть виявитись значно заниженою оцінкою кількості жертв.

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В ООН заявили, що більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення були спричинені вогнепальною зброєю із широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаційні удари.

Викрадення дітей

Комітет ООН з прав дитини у своїй заяві від 8 лютого різко засудив примусове переміщення та депортацію тисяч українських дітей до Російської Федерації «в порушення прав згідно з Конвенцією». Втім Комітет не зміг назвати ймовірну кількість переміщених українських дітей через відсутність відповідних записів і доступу до територій, що перебувають під контролем Росії.

За даними українського влади, щонайменше 20 000 дітей були примусово депортовані до Росії, хоча у звіті наголошувалося, що справжня кількість таких дітей може бути набагато більшою. Комітет також не прийняв до розгляду заяву Росії про те, що вона начебто допомогла понад 700 тисячам дітей, які втікали до Росії в пошуках безпечного притулку.

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Комітет встановив, що багатьом українським дітям надають російське громадянство, таким чином намагаючись позбавити їх української ідентичності, що є грубим порушенням їхніх прав згідно з конвенціями з прав людини. Комітет попросив Росію надати дані про точну кількість дітей, вивезених з України, і про місцеперебування кожної дитини.

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У відповідь Кремль заявив, що «Російська Федерація не вважає себе зобов’язаною виконувати рекомендації, які не спрямовані на реалізацію прав дітей у Росії, а є упередженими та спрямовані на втручання у внутрішні справи суверенної держави».

Інфраструктура

За даними Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій в України на листопад 2023 року були пошкоджені або зруйновані майже 160 тисяч будівель і споруд, у тому числі майже 20 тисяч багатоповерхівок.

Щоб точно оцінити нанесені інфраструктурі України збитки, необхідно уважно обстежити місця руйнувань та самі будівлі, аби прийняти об’єктивне рішення щодо того, чи ще може та чи інша будівля бути відновлена, чи її вже залишається тільки знести. Наприклад, у короткостроковій та середньостроковій перспективі можливе використання для проживання частково пошкоджених будівель, якщо, звичайно, це є безпечним.

Оцінки, здебільшого зроблені в середині 2023 року, дуже різняться: від оцінки Київської школи економіки за фінансування США, яка містить суму оцінки шкоди інфраструктурі України від війни в 400 мільярдів доларів, до оцінок у 1 трильйон доларів і навіть більше. Війна триває, тому, безсумнівно, цей підрахунок буде зростати, аж поки вона не закінчиться.

Культурні об’єкти

За оцінками, зробленими у січні, з початку повномасштабного вторгнення в Україні було пошкоджено або знищено понад 1900 об’єктів культурної інфраструктури – переважно в рамках цілеспрямованої стратегії росіян зі знищення української культури. Серед них:

306 пам'яток культурної спадщини;

923 соціальних та спортивних заклади;

681 бібліотека;

145 закладів мистецької освіти;

106 музеїв і галерей;

35 театрів, кінотеатрів і філармоній;

14 парків, зоопарків, заповідників;

3 цирки.

Найбільших втрат і руйнувань зазнали Донецька, Херсонська, Харківська, Київська, Миколаївська, Луганська та Запорізька області, а також місто Київ.

Пам’ятаючи про це, Kyiv Post пропонує огляд подій двох років війни, намагаючись відзначити цю сумну річницю й нагадати своїм читачам про той величезний обсяг болю й страждань, які Росія завдала невинним українцям, і про те, як грубо вона розтоптала основоположні принципи міжнародного гуманітарного права.

Наші висновки у вигляді щоденного дайджесту злочинів Росії проти народу України будуть публікуватися протягом наступних кількох тижнів.