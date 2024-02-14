Польські фермери нещодавно знову запустили нову хвилю блокування кордону з Україною з метою недопущення українського зерна в Польщу. Що відбувається? Чому саме українське зерно стало ворогом номер один для фермерів Польщі?

Про ситуацію навколо протестів аграріїв у Польщі та Європі, а також про те, яким чином це впливає на ситуацію на польсько-українському кордоні, Kyiv Post поговорив із Анатолієм Курносовим, аналітиком Центру політичних студій «Доктрина», експертом Українсько-Польської Медіа Платформи.

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Загальноєвропейський контекст протестів фермерів

Наприкінці минулого тижня протести фермерів планувалися в 260 місцях Польщі. Як писали тоді польські медіа, виробники аграрної продукції Польщі протестували проти Green Deal, постачання збіжжя з України, загалом привертали увагу до зниження рентабельності виробництва.

Експерт наголошує, що протести польських фермерів є частиною загальноєвропейського протестного руху виробників сільгосппродукції, які тривають протягом певного часу в усій Європі.

Фермери в Німеччині, Франції, Іспанії, інших країнах ЄС вже не вперше протестують під гаслами: «Геть Green Deal! Геть політику знищення дрібних господарств! Геть нечесні торгові контракти! Геть диктатуру Брюсселя, необраних, токсичних зелених єврокомісарів, чиновників і політиків, які знищують наші ферми! Викиньте їх з Брюсселю назавжди!».

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Про торгову війну Польщі проти України

Відповідаючи на запитання, чи можна нинішню ситуацію в Польщі назвати відвертою «торговою війною проти України», пан Анатолій зазначив: «Я би все ж таки такого терміну не вживав, оскільки ми бачили візит Дональда Туска … Офіційної позиції польського уряду щодо підтримки цієї блокади немає. Тобто, я би це торговою війною не вважав».

Загалом, за словами експерта, протест польських фермерів слід розглядати в загальноєвропейському контексті, а от наслідки його для України поки що важко передбачити – протест буде розвиватися, він тільки почався.

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У відповідь на запитання щодо мотивів польських протестувальників, які блокують імпорт саме українського зерна, Анатолій Курносов зазначив, що їх не варто трактувати однозначно.

«Тут дуже складний вузол, якщо чесно. По-перше, так, це загальноєвропейський протест. Зокрема, через політику різного роду обмежень, яка впроваджується Єврокомісією: там піднімаються вимоги до хімікатів, до добрив і так далі. Тобто ця кліматична політика, екологічна політика, вона викликає значне подорожчання їхньої продукції.

По-друге. Польське сільське господарство - це переважно дрібні фермерські господарства. Їм, за великим рахунком, дуже важко конкурувати з українськими потужними агрохолдингами. Деякі польські експерти навіть всерйоз говорять про те, що полякам варто задуматися про наслідки для їхнього с/г від майбутнього вступу України до ЄС.

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По-третє. Позиція нинішнього уряду Дональда Туска дуже обережна і стримана щодо захисту польських аграріїв (на межі з відвертим заграванням – ред.). Нещодавно заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак приїжджав на кордон і «особисто перевіряв там якість української малини». Мабуть, заступнику міністра краще було б сидіти в своєму робочому кабінеті і якось ці питання вирішувати з позиції своєї посади і своїх посадових повноважень, а не робити такі показові речі».

Пан Анатолій наголосив, що загалом, протест фермерів у самій Польщі загострює й так непросту внутрішньополітичну ситуацію. На тлі виборів, які наближаються, буде тривати боротьба «старої та нової влади», і цей рух однозначно стане елементом маніпуляцій для обох політичних таборів.

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Яка впливає Росія на агроринок ЄС

Також варто брати до уваги щонайменше опосередкований вплив Росії на ситуацію з експортом зерна до ЄС, зазначає пан Курносов. «Росія проводить експансію на світовому ринку, і взагалі це має значний вплив не лише на Європейський Союз. Наприклад, цього сезону Росія експортуватиме 46,5 млн тонн пшениці, тоді як весь ЄС – 34,5 млн тонн, а США – 19 млн тонн.

І до того ж, вони (росіяни – ред.) грають на зниження цін. Це якраз оцей фактор, який обурює європейських аграріїв, що вони не конкурують, не можуть конкурувати з тим експортом».

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Загалом, російський агроекспорт став набагато серйознішою проблемою, яка впливає на стан ринку с/г продукції в ЄС, ніж українське зерно. Наприклад, за перші вісім місяців 2023 року країни-члени ЄС імпортували пшениці та кукурудзи з Росії на 31% більше порівняно з тим же періодом минулого року.

Втім, в європейському дискурсі гучно говорять лише про те, що дешева та недостатньо якісна українська аграрна продукція буквально заливає та обвалює європейський ринок. Чому так відбувається? Чому саме «проблема українського зерна» є в публічній дискусії в ЄС?

«Це проблема з комунікацією. Ну, чомусь от ми (українська держава – ред.) про це голосно дуже не говоримо на державному рівні. Ми бачимо, що досі Євросоюз не запровадив санкції щодо російської агропродукції. Водночас, ми не чуємо з боку організаторів польського протесту про російське зерно та про його вплив на ринок ЄС», – зазначає експерт.

Втім, і тут крига скресла, додає пан Анатолій: «У самому ЄС вже почали говорити про це. Так, у Латвії вже на повну говорять про те, що треба ініціювати санкції проти російської агропродукції. І такі рішення – це компетенція наднаціональних органів Європейського Союзу».

Насамкінець варто зазначити, що дуже дивною виглядає наразі пасивна реакція української влади на останні події на польсько-українському кордоні. Експерт зазначає, що реакції лише одного посольства України в Польщі на інцидент з розсипанням зерна польськими протестувальниками, однозначно мало для того, щоб говорити про повноцінну комунікацію України назовні. І навіть пізніші вибачення від міністра с/г Польщі не змінюють того, що українська сторона не дуже ефективна в цій комунікації.

Нашій державі варто було б однозначно бути активнішою та інспірувати старт комунікації на різних рівнях - від урядів до суспільств іноземних держав щодо санкцій проти російського агроекспорту і точно вказувати на те, що насправді є причиною суттєвого обвалу цін на збіжжя в ЄС.

Як показують останні опитування в Польщі, переважна більшість поляків підтримує фермерів, які протестують. За результатами дослідження IBRiS для Rzeczpospolita, свою підтримку протестувальникам висловили аж 77% респондентів, і лише 11% мають протилежну думку.

Отже, поки що однозначно рано говорити про те, що найближчим часом можливе зниження градусу внутрішньопольської дискусії щодо українського зернового експорту до Польщі та Євросоюзу.

Петро Жижиян
Петро Жижиян
Відповідальний редактор української редакції Kyiv Post
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