28 квітня українські військові завдали удару по авіабазі, розташованій неподалік станиці Кущьовської у Краснодарському краї Росії, використавши для атаки кілька безпілотників. Зображення з місця події свідчать про те, що під час атаки був знищений принаймні один російський літак Су-34. Однак головним успіхом цієї операції можна вважати навіть не пошкодження літака, а знищення складу, на якому зберігалися запаси одного з найпотужніших видів зброї, яку Росія застосовує проти України – плануючих бомб КАБ-500.

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КАБ-500 – боєприпас повітряного базування, розроблений у Радянському Союзі ще у 1970-х роках. На першій модифікації бомби, відомій як KAБ-500L, застосовувалася лазерна система наведення та рухомі лопаті, які допомагають бомбі маневрувати до цілі після запуску з літака. Пізніше цю модель модернізували, створивши версію KAБ-500S-E, в якій лазерну систему наведення замінили на більш досконалу супутникову лінію зв’язку, яка використовується для націлювання бомби. Ця супутникова система наведення пов’язана з «ГЛОНАСС», розробленою в Росії альтернативою GPS. Це можна вважати російським аналогом американської JDAM, адже дозволяє некерованим бомбам влучно маневрувати й летіти до цілі на великі відстані.

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Росіяни активно використовують КАБ-500 в Україні. Російські пілоти зазвичай запускають КАБ на межі українського повітряного простору й повертаються на свої авіабази, а бомба прямує далі до своєї цілі. Крім того, KAБи здатні нести надзвичайно велике корисне навантаження (тобто вибухівку), оскільки ця бомба була розроблена для ударів по доках і добре укріплених військових об'єктах. Важко переоцінити ту шкоду, яку може завдати українському селищу чи місту влучання навіть однієї КАБ-500.

Українські військові, які з початку війни постійно стикаються із загрозами, які несуть в собі ці бомби, розробили дві стратегії протидії їм. Перша полягає в тому, що треба виявити й знищити склади, на яких росіяни зберігають свої KAБи, коли це можливо. Хоча удари ЗСУ по складах росіян можна вважати корисними в сенсі скорочення запасів у них плануючих бомб, ці атаки поки що не здатні припинити обстріли українських міст КАБ-500, якими окупанти тероризують українців чи не щоночі.

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Друга стратегія (застосування якої, сподіваюся, ми побачимо вже найближчим часом) полягає у використанні сучасних винищувачів (таких як F-16) для знищення KAБів, що прямують до цілі, і, перш за все, для перехоплення російських літаків.

Але про це поговоримо трохи пізніше…

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Передруковано з блогу автора Why It Matters. Дивіться оригінал тут.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.