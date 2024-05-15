Російський автократ Володимир Путін, починаючи свій п’ятий термін на посаді президента, оголосив про кадрові зміни серед ключових фігур, відповідальних за сферу безпеки РФ. Деякі аналітики вважають, що це може вказувати на те, що нам загрожує довготривала війна між Росією та Заходом.

Своїм рішенням, яке здивувало спостерігачів за ситуацією в Кремлі, Путін усунув Сергія Шойгу з посади міністра оборони, яку той обіймав впродовж багатьох років. Останнім часом у найближчому оточенні Шойгу вибухнуло кілька скандалів, зокрема щодо отримання одним із його заступників хабара у понад 10 мільйонів доларів.

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Запеклий критик Путіна Леонід Незвлін написав у Telegram, що кримінальні справи, відкриті проти соратників Шойгу, «свідчать про невдоволення матеріально-технічним забезпеченням армії та військово-промисловим комплексом».

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Цей корупційний скандал у поєднанні з тим, що Шойгу, який не є професійним військовим, не зміг належним чином підготувати російську армію до вторгнення в Україну або, принаймні, реформувати армію протягом останніх двох з половиною років, наперед дав багатьом як в самій Росії, так і поза її межами готове обґрунтування намірів Путін неодмінно провести ці кадрові перестановки у керівництві армії.

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Варто зазначити, що Шойгу не заарештували й навіть не відправили у відставку, його лише перевели на іншу високу посаду у Раді Безпеки, що свідчить про те, що він поки не втрапив у остаточну немилість Путіна.

Однак заміна Шойгу на посаді міністра оборони Андрієм Бєлоусовим, колишнім віце-прем'єром, насторожила багатьох кремлінологів. Бєлоусов відомий як технократ із великим досвідом економіста, і дехто сприймає його приначення міністром оборони ознакою того, що Путін готує свою країну до довготривалої війни. На думку цих аналітиків, саме Бєлоусов має остаточно перевести російську економіку на воєнні рейки.

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Гаррі Каспаров, відвертий критик Путіна, попередив у зверненні в мережі X, що призначення Бєлуосова є «ще одним знаком посилення російського терору, який Захід не повинен ігнорувати. Путін не бачить іншого способу втриматися при владі, крім як подовжувати війну. Дороги назад у нього немає. Росія або зазнає поразки в Україні, або продовжить наступ на Європу після інкорпорації українських ресурсів».

Окрім Шойгу, кадрові зміни торкнулися також Миколи Патрушева, давнього друга Путіна ще з часів їхньої спільної роботи в КДБ СРСР, який до останнього часу обіймав посаду секретаря Ради Безпеки РФ, а до того очолював ФСБ.

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72-річний бос російської служби безпеки, який, за чутками, має проблеми зі здоров’ям, зараз призначений «радником президента». Така зміна у посадовому становищі, погодьтеся, більше нагадує почесний «вихід на пенсію», ніж звільнення за дисциплінарною статтею. Хоча, за словами прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, Микола Патрушев на новій посаді радника президента буде відповідати за «стратегічно важливу суднобудівну галузь», що свідчить про те, що він не буде зовсім викинутий із кремлівської ієрархії.

Ще одним доказом того, що Микола Патрушев ще користується прихильністю Путіна, стало те, що його сина, Дмитра Патрушева, не звільнили з посади міністра сільського господарства РФ. Більше того, Дмитро Патрушев посів посаду віце-прем’єр-міністра з питань сільського господарства та охорони навколишнього середовища. Дехто навіть висловлює припущення, що Дмитро Патрушев одного дня може замінити на посаді самого Путіна.

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Що цікаво, не було оголошено про жодні зміни серед керівництва Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, очолюваної Олександром Бортніковим, Служби зовнішньої розвідки (СВР), очолюваної Сергієм Наришкіним та Росгвардії, якою командує Віктор Золотов. Усім відомо, що Бортніков і Золотов відіграють ключову роль у придушенні всередині Росії будь-яких суспільних протестів.

Серед інших важливих кадрових змін фігурує «призначення Олексія Дюміна помічником Путіна», про що розповів Леонід Незвлін. Оскільки Дюмін, колишній губернатор Тульської області та начальник підрозділу особистої охорони Путіна, за словами Невзліна, «опікуватиметься питаннями військово-промислового комплексу», це може передвіщати перехід Дюміна на ще більш високу посаду.

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Депутат європарламенту від однієї з країни НАТО, який просив не називати його імені, розмовляючи з Kyiv Post незадовго до оприлюднення інформації про кадрові зміни у найближчому оточені Путіна, зазначив, що Захід дуже занепокоєний будівництвом у Росії нових великих заводів, зокрема на Уралі. На цих заводах росіяни зможуть виробити «набагато більше зброї, ніж потрібно російській армії для війни в Україні», і це наводить на думку, що Путін планує вести довготривалу велику війну проти колективного Заходу.

Колишній віце-прем'єр РФ Альферд Кох у своєму блозі в одній із соцмереж висловив думку, що у поведінці Путіна «нічого не змінюється», оскільки за 25 років його правління ми не вперше спостерігаємо активні перестановки в уряді. За словами Коха, такі кроки завжди служать лише «його [Путіна] інтересам», і аналітик наголошує, що «головним гарантом узгодженості політичного курсу є сам Путін».

Однак, зазначає Кох, період перебування Путіна на посаді очільника Росії являє собою низхідну криву «від овацій у Бундестазі до ордера на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом». І дехто побоюється, що саме така деградація сприйняття його світом може викликати у Путіна відчуття, що йому вже «немає чого втрачати». І це, своєю чергою, заохочуватиме його перейти від гібридної війни проти Заходу до війни повномасштабної.

Погляди, висловлені авторами у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.