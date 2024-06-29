Законопроект, запропонований українським парламентом щодо обмеження діяльності пов’язаної з Москвою Української православної церкви (УПЦ), підтримують 85 відсотків українців, але деякі іноземні оглядачі стурбовані наслідками закону для релігійної свободи.

Оскільки віруючі з усього світу збираються в Києві на Український молитовний сніданок, це гарна нагода пролити світло на масштаби згубного впливу російської релігії.

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Законопроект №8371 став цілком передбачуваним наслідком зрадницької поведінки священнослужителів УПЦ МП – чоловіків і жінок, які все своє життя сумлінно виконували накази московського патріарха, який благословив «священну війну» проти України. Патріарх РПЦ Кирило ще на початку війни заявив, що російським окупантам, які загинуть в Україні, церква наперед відпускає усі гріхи. Кирило не наважився пообіцяти воякам Путіна рай із 72 гуріями, але стратегія РПЦ зі створення «мучеників за віру» приблизно та сама, що й у бойовиків ІДІЛ.

Майже сотні священнослужителів УПЦ в Україні оголошено про підозру у скоєнні тяжких злочинів. Йдеться про співпрацю з окупантами, зокрема про у наведення їхньої артилерії на українські цілі, про інформування росіян про пересування українських військ, а також ведення проросійської пропаганди й виправдовування агресивної війни РФ проти України.

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Нещодавнє опитування, проведене Ukraine Freedom Project, показує, що українські правоохоронці поки що лише дряпають верхівку айсберга. Сотні тисяч українців – близько 600 000 – вийшли з УПЦ МП через те, що вони постійно чули, як священники з амвону вели антиукраїнську агітацію, виправдовували дії окупантів або навіть на ділі сприяли окупації України.

Якщо екстраполювати результати опитування на чисельність населення Сполучених Штатів, мова йшла би приблизно про 6,7 мільйона людей – чисельність населення штату Індіана. Але ці результати не обмежуються якимось одним регіоном України. Випадків антиукраїнської дій священників УПЦ МП найбільше зафіксовано в центральній Україні, але вони фіксуються по всій країні.

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Результати опитування лише підтверджують те, що українці й так давно вже знають: ворожа до України проросійська діяльність священнослужителів УПЦ МП є дуже поширеною та системною проблемою. Але намагання української влади обмежити злочинний вплив прислужників Москви у рясах стало однією з найулюбленіших тем для російської пропаганди.

Росіяни досить вправно використовують собі на користь переваги американської демократії. Наприклад, російсько-український олігарх Вадим Новинський, який нині є дияконом Російської православної церкви, найняв команду лобістів, які постійно розповідають членам американського Конгресу, що українська влада переслідує християн. І такі консервативні політики, як Такер Карлсон, Кендіс Оуенс і Марджорі Тейлор Грін, охоче підхопили меседж Москви і ретранслюють його пересічним американцям.

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Тільки не подумайте, що Такера та його однодумців справді цікавить становище християн в Україні. Вони жодного слова не сказали про те, що росіяни катували та вбили кількох українських протестантських священників на окупованій території України. Вони зацікавлені лише в тому, аби налаштувати проти України християн Америки.

Вищевказане опитування українців стало частиною заходів в рамках Ukraine Freedom Project, яким ми намагаємося допомогти Києву протистояти проросійській пропаганді.

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Під час наших поїздок на фронт багато звичайних українців розповідали нам про те, як священнослужителі УПЦ МП давали прихисток російським солдатам і забезпечували їх харчами, про те, як у монастирях УПЦ виявляли сховки зі зброєю та російськими пропагандистськими брошюрами. Останні опитування доводить, що українці після початку війни масово залишають УПЦ. Ми вирішили провести власне опитування, щоб зрозуміти, чи пов’язані обидва ці явища.

Ми виявили, що чверть українців – приблизно 7,5 мільйона людей – колись були вірянами УПЦ МП, але вийшли з неї. Приблизно половина українців зробила це вже після початку повномасштабного вторгнення саме о через проросійське спрямування діяльності цієї церкви.

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Ми запитали у колишніх вірян УПЦ МП, чому вони це зробили. Більшість із них відповіли, що УПЦ занадто для них проросійська.

36 % колишніх парафіян промосковської церкви сказали: «Я відчув, що УПЦ є проросійською та антиукраїнською, тому я перейшов до іншої церкви».

27 % відповіли: «З моєю місцевою парафією все гаразд, але після всіх жахливих речей, які Росія зробила з Україною, мені довелося залишити УПЦ через її зв’язки з Москвою».

Ще 14 % сказали, що перейшли до автокефальної української церкви, тому що хочуть підпорядковуватися патріарху, який перебуває в Україні, а не у Москві.

І, звісно, ​​8 % сказали, що вийшли з Української Православної Церкви, тому що чули, як місцеве духовенство проповідує антиукраїнські наративи, або бачили, як священники цієї церкви практично допомагають окупантам.

Конгрес переважною більшістю голосів прийняв закон, який вимагає від TikTok змінити власника, оскільки Сполучені Штати вважають цей додаток каналом, через який недружня іноземна держава може поширювати зловмисні наративи та збирати інформацію про американських громадян, аби завдати шкоди Америці.

Приблизно так само українці зараз сприймають УПЦ. Подібно до заборони TikTok, законопроект №8371 пропонує усім гілкам Української Православної Церкви «змінити підпорядкування», перейшовши до структури, яка не підпорядковується Патріарху в Москві.

На відміну від віртуального TikTok, УПЦ має близько 10 000 священнослужителів у країні, яка зазнала агресивного нападу з боку країни, в якій перебуває її патріарх. Тому загрози він неадаптованої до сучасних реалій УПЦ для України є набагато серйознішими за загрози, які TikTok потенціально становить для США. І реагувати на ці загрози Київ має без жодних зволікань.