Сьогодні у «Нью-Йорк Таймс» вийшли дві статті з наступними заголовками: «Я спостерігаю велике занепокоєння серед демократів щодо результатів дебатів для Байдена» та «Правда Байдена була затьмарена його спотиканнями».

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Підтримуючи загальний песимізм, NBC написав: ««Бурмотіння і «хрипота»: результати дебатів для Байдена викликали паніку серед демократів», Reuters запропонував читачам статтю під заголовком: «Катастрофа: хиткий початок дебатів Байдена з Трампом шокував демократів», а The Hill наголосив: «Виступ Байдена на дебатах став справжнім «кошмаром» для демократів».

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Щодо України жоден з кандидатів не сказав нічого відмінного від того, що говорив раніше, зокрема, не пояснив, що у разі свого обрання планує робити для забезпечення перемоги України.

Більше по темі США, ймовірно, анонсують новий пакет допомоги Україні на 150 млн доларів ЗСУ можуть отримати боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди, а також протитанкову та стрілецьку зброю і гранати.

Хоча Байден і говорив про важливість підтримки України з огляду на глобальну політику та інтереси НАТО, але все це виглядало дуже абстрактно й очевидно не викликало резонансу у більшості виборців.

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Натомість тези Трампа дуже перегукувалися зі світоглядом пересічного американського виборця, адже він наголошував на тому, що європейці повинні більше долучатися до фінансування допомоги Україні, що невдача Байдена в Афганістані призвела до вторгнення в Україну, і що це вторгнення, на думку Трампа, спровокувало також і те, що Путін «не поважає» Байдена.

Що ж у підсумку?

Опитування у фокус-групах, проведене Френком Лунцом, показало, що 10 із 14 «виборців, які не визначилися», половина з яких у 2020 році проголосувала за Байдена, після дебатів заявили, що тепер вони більше схиляються до підтримки Трампа.

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Наразі Трамп лідирує в усіх семи «хитких штатах», причому в чотирьох із них із відривом у більше ніж п’ять пунктів.