Сьогодні у «Нью-Йорк Таймс» вийшли дві статті з наступними заголовками: «Я спостерігаю велике занепокоєння серед демократів щодо результатів дебатів для Байдена» та «Правда Байдена була затьмарена його спотиканнями».
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Підтримуючи загальний песимізм, NBC написав: ««Бурмотіння і «хрипота»: результати дебатів для Байдена викликали паніку серед демократів», Reuters запропонував читачам статтю під заголовком: «Катастрофа: хиткий початок дебатів Байдена з Трампом шокував демократів», а The Hill наголосив: «Виступ Байдена на дебатах став справжнім «кошмаром» для демократів».
Щодо України жоден з кандидатів не сказав нічого відмінного від того, що говорив раніше, зокрема, не пояснив, що у разі свого обрання планує робити для забезпечення перемоги України.
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Хоча Байден і говорив про важливість підтримки України з огляду на глобальну політику та інтереси НАТО, але все це виглядало дуже абстрактно й очевидно не викликало резонансу у більшості виборців.
Натомість тези Трампа дуже перегукувалися зі світоглядом пересічного американського виборця, адже він наголошував на тому, що європейці повинні більше долучатися до фінансування допомоги Україні, що невдача Байдена в Афганістані призвела до вторгнення в Україну, і що це вторгнення, на думку Трампа, спровокувало також і те, що Путін «не поважає» Байдена.
Що ж у підсумку?
Опитування у фокус-групах, проведене Френком Лунцом, показало, що 10 із 14 «виборців, які не визначилися», половина з яких у 2020 році проголосувала за Байдена, після дебатів заявили, що тепер вони більше схиляються до підтримки Трампа.
Наразі Трамп лідирує в усіх семи «хитких штатах», причому в чотирьох із них із відривом у більше ніж п’ять пунктів.
Найбільшою проблемою Дональда Трампа завжди було несприйняття виборцями його особистих якостей, оскільки багато хто вважає, що він часто виглядає «розгубленим». Але під час сьогоднішніх дебатів, як сказав мені один оператор із Вашингтона, з яким я поспілкувався, виглядав куди більш «зібраним», ніж очікувалося.
А от Джо Байден, на жаль, не зробив нічого, аби змінити думку багатьох виборців про те, що він вже застарий для виконання президентських обов'язків. Він говорив, виглядав і поводився так, ніби він дійсно дуже старий. Або, як сказав один респондент із фокус-групи Лунца: «Очікування Байдена на сьогоднішній вечір обмежувалися тим, аби хоча би дійти до сцени й виглядати живим – йому й це не вдалося!»
Серед прихильників Демократичної партії ці дебати породжують серйозне занепокоєння щодо того, що перспективи демократів посадити свого лідера у Білий дім стають дедалі все більш примарними. І програш демократів на виборах у листопаді, ймовірно, призведе до суттєвого зменшення їхньої присутності в Сенаті, Палаті представників та у владі на рівні штатів.
Однак такі перспективи ще не є чимось незворотнім.
Виборці зазначають, що демократи мають ще є 68 днів до конгресу Демократичної партії – цілком достатньо часу, аби замінити Байдена на посаді лідера партії.