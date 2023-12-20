ПАРТНЕРСТВО

Міколяш: найдавніший горілчаний бренд у світі ПАРТНЕРСТВО
 
гру. 20, 2023
Міколяш: найдавніший горілчаний бренд у світі
Ця стаття розкриває багату історію бренду «Міколяш», досліджує його коріння, інновації, виклики й той незгладимий слід, який він залишив на світовому ринку спиртних напоїв.
Віктор Прошкін
VEON: Міжнародні інвестори «занепокоєні» через арешт корпоративних прав «Київстар» ПАРТНЕРСТВО
 
жов. 24, 2023
VEON: Міжнародні інвестори «занепокоєні» через арешт корпоративних прав «Київстар»
Ще не так давно телефони дзвонили, щоб привітати VEON з виходом з російського ринку, тепер телефоном просять дати пояснення щодо арешту Україною корпоративних прав компанії.
Leo Chiu