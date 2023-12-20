У самому серці Львова, що в Україні, у 1842 році, коли родина Міколяш заклала фундамент того, що стане найдавнішим горілчаним брендом у світі, народилася спадщина, що непідвладна часу. Ця стаття розкриває багату історію бренду «Міколяш», досліджує його коріння, інновації, виклики й той незгладимий слід, який він залишив на світовому ринку спиртних напоїв.

Народження і злет «Міколяш»

Подорож «Міколяш» починається з Юліуша Міколяша, нащадка шанованої родини Міколяш. Народжений наприкінці 1830-х років у родині, відомій своїми фармацевтичними здобутками, Юліуш відійшов від медичних коренів родини, щоб зануритися у світ виробництва алкоголю. У 1842 році він офіційно випустив горілку «Міколяш», заклавши основу для бренду, який перевершить час і кордони.

Джерело: https://muzeum.pgnig.pl/lukasiewicz/

Юліуш разом зі своїм братом Каролем залучив багаті зернові ресурси Львова, перетворивши сільськогосподарське багатство регіону в успішне виробництво спиртних напоїв. Прагнення до досконалої дистиляції та експерименти з місцевими українськими зерновими культурами відрізняють бренд «Міколяш» з-поміж інших, здобувши йому визнання не тільки царів, а й римських пап.

Інновації та відмінність

Історія успіху бренду «Міколяш» полягає в непохитному прагненні до інновацій. Юліуш Міколяш, розуміючи важливість типів ґрунтів і територій, став першопрохідцем у дослідженні «теруара» спиртних напоїв, відбираючи унікальні сорти зерна та враховуючи сезонні мінливості. Таке прагнення до якості та експериментування здобули горілці «Міколяш» світове визнання.

Новаторські методи дистиляції бренду та відмова від ефірних олій ще більше зміцнили його позиції першопрохідця. У міру того, як у Львові змінювалися пори року, змінювалися і пропозиції бренду «Міколяш», відображаючи глибокий зв’язок з самою сутністю кожного врожаю. Такий підхід не тільки виділив бренд, але й ознаменував стратегічний маркетинговий хід, створивши лінійку горілок, які протягом усього року демонстрували унікальні особливості регіону.

Велика пляшка Triple-Sec Orange з колекції pollabela. Джерело: http://blog.czajkus.com/2014/01/05/juljusz-mikolasch-lwow-czesc-2/

Золота ера та глобальна експансія

Бренд «Міколяш» досяг свого розквіту в кінці 19-го століття, отримавши міжнародне визнання на виставках у Львові та Парижі. Відомий письменник Агатон Хіллер описав розкіш Фабрики Міколяша, її кришталеві пляшки, прикрашені золотими написами, що містили спиртні напої, які відрізнялися своєю чудовою якістю.

Menthe Glaciale і Créme d'Ananas, мініатюри. Джерело: http://blog.czajkus.com/2014/01/05/juljusz-mikolasch-lwow-czesc-2/

На початку 20-го століття компанія «Міколяш» зазнала часткової зміни власника, і Якоб Шпрехер очолив перетворення компанії в акціонерне товариство. Бренд продовжив процвітати, купуючи нові винокурні та розширюючи свої основні виробничі потужності. Стратегічне розташування біля залізничного вокзалу забезпечувало конкурентну перевагу, дозволяючи ефективно транспортувати сировину та готову продукцію.

Інновації та стійкість в умовах викликів

Бренд «Міколяш» зіткнувся з викликами під час прийняття в Польщі антиалкогольних законів у 1920 році, що спонукало його адаптувати свої стратегії до мінливого середовища. Скасування Сухого закону в США у 1933 році відкрило нові можливості, і продукція «Міколяш» вийшла на прибутковий ринок США, демонструючи вишуканий та елегантний дизайн пляшок, який задавав нові галузеві стандарти.

Інновації залишалися відмінною рисою «Міколяш» не тільки в способах дистиляції, але й у нетрадиційних дизайнах пляшок. Прагнення компанії до якості, використання місцевого зерна та практики сталого розвитку, у тому числі раннє застосування сирої нафти для нагріву, ще більше зміцнили її репутацію у всьому світі.

Прайс на напої "Міколаш". Джерело: http://blog.czajkus.com/2014/01/05/juljusz-mikolasch-lwow-czesc-2/

Вічна спадщина

Як і багато підприємств у Львові, компанія «Міколяш» постала перед труднощами під час Другої світової війни, коли комуністичний режим націоналізував спиртові заводи, що ознаменувало закінчення початкового етапу бізнесу родини. Попри цей занепад, спадщина «Міколяш» продовжує жити, бренд пам’ятають за його внесок в індустрію спиртних напоїв і неприборканий дух інновацій.

Сага «Міколяш» є проявом поєднання традицій, інновацій та глибокої поваги до місцевого теруару. Після скромного заснування в 1842 році, бренд «Міколяш», подолавши виклики вийшов на світові ринки, і сьогодні залишається символом життєстійкості, креативності та відданості створенню спиртних напоїв, які долають рамки часу і кордонів. Ми захоплюємося тим фактом, що ця надихаюча історична подорож триває і донині.