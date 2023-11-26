Що це за конференція, про яку кожного листопада «гудить» весь інтернет? Websummit — гігантська tech-машина, яка цього року зібрала близько 70 000 відвідувачів! Іноді я себе відчувала тут маленьким байтом, який втрапив між мастодонтів технологічної індустрії. За чотири дні саміту я точно пробігла щонайменше марафон від павільйону до павільйону, адже хотілося зібрати всю інформацію. Хоч це й неможливо просто фізично. А тепер по суті. Головною на саміті стала тема розвитку штучного інтелекту (ШІ). ШІ просто «проїхався» по всій конференції вантажним потягом Київ-Чоп. Можна впевнено сказати, головним висновком саміту стало те, що

Майбутнє індустрії визначають штучний інтелект (ШІ) та еко-тренди.

Інструменти ШІ впроваджує китайський інтернет-гігант Alibaba і ювелірний дім Pandora. Його активно використовують топблогери і навіть медики. До речі, у цьому контексті приємно вразив український стенд. Наприклад, наші розробники створили стартап Aspichi з віртуальним психологом. Віртуальний помічник здатен провести діагностику, лікування та головне — поговорити з пацієнтами за допомогою ШІ та 360-відео. Мене, справжнього «сліпого крота», який ніц не бачив половину свого життя, вразив український проєкт OCHI. Це технологічний сервіс догляду за очима. Він нагадує людям, які носять лінзи, коли час їх змінювати та допомагає позбутися болю в очах.

Майбутнє за ШІ – це ніби й так зрозуміло. Навіщо ж взагалі їхати на конференцію? Щоб вийти за межі власного сприйняття світу. У кожного своя бульбашка, і вона обмежує, тоді як світ рухається вперед, й це неможливо ігнорувати. Websummit зовсім не про навчання. Це, скоріше, топова реклама гігантів веб-індустрії й обмін технологічними цукерками-заманушками. Наприклад, ми з колегою думали, що відкриємо для себе сакральні знання «внутрішньої кухні» брендів-лідерів. Виявилося, що майже всі промови та стенди — хороший маркетинг у спробах зацікавити на наступні 20-30 хвилин якомога більше слухачів. Про Україну на Web-саміті Цьогоріч Україна була представлена 25 стартапами. Наші розробники представили круті проєкти: від геймінг індустрії до використання ШІ в бізнесі.

Наприклад, Uspacy. Це єдиний робочий простір, який організовує щоденну роботу компанії: спільна робота, завдання та CRM. Тобто, можна не платити за кожного члена команди окремо, а отримати ті ж функції в одному просторі за єдиною ціною. Емоційним став виступ Володимира Кличка на головній сцені саміту. Він говорив про важливе, зокрема, про те, що спорт не може бути поза політикою, тому участь російських представників на Олімпійських іграх неприпустима. Після його промови зал аплодував стоячи. І знову до штучного інтелекту. Багато хто тривожиться через ці нові інструменти, адже є побоювання, що нові технології позбавлять їх роботи. Але з розвитком технологій завжди пов’язана поява нових професій. Питання лише в адаптації та здобутті нових знань та навичок.

ШІ має стати інструментом, який полегшуватиме роботу, а не відбиратиме її.