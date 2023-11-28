Минуло лише шість тижнів, відколи президент України Володимир Зеленський і президент Румунії Клаус Йоганніс підписали спільну декларацію, в якій зафіксовано рішення «будувати стратегічне партнерство між Україною та Румунією». Президенти також звернулись до своїх команд із проханням «негайно почати роботу над цим». І ми вже маємо вагомі результати, які свідчать про те, що процес справді розпочався.

Урядовий трек

Під час нещодавнього візиту в Україну представницької румунської делегації на чолі з прем’єр-міністром Марчелом Чолаку відбулося спільне засідання урядів України та Румунії. Це саме по собі вже є безпрецедентною подією, яка до того ж дала чудові результати.

Визначено чотири найперспективніші напрямки співпраці між нашими країнами: логістика з пріоритетним розвитком Дунайського кластеру; прикордонна інфраструктура; сільське господарство; енергетика.

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Також було підписано сім угод. Особливо важливим серед них, на мою думку, є Меморандум про посилення співпраці у забезпеченні надійного транзиту українських вантажів, який передбачає розвиток мережі пунктів пропуску між Україною та Румунією. Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю також передбачає нарощування потужностей оборонного виробництва, зокрема, збільшення виробництва боєприпасів.

Парламентський трек

Значно активізувалася робота зі створення міжпарламентської асамблеї, до складу якої мають увійти Палата депутатів Румунії, Парламент Республіки Молдова та Верховна Рада України.

Увечері 18 жовтня, після мого виступу з парламентської трибуни із закликом приступити до практичної реалізації цієї ініціативи, відбулася робоча зустріч представників Верховної Ради України з румунською делегацією. Під час обговорення перспективних напрямків співпраці спікер українського парламенту Руслан Стефанчук, зокрема, поінформував румунського прем’єр-міністра Чолаку про таку ініціативу. І, наскільки мені відомо, вона була схвально сприйнята румунською стороною.

Бізнес трек

Відбулася також значна активізація контактів у рамках обговорення питання відновлення України та участі Румунії в цьому процесі. З 18 по 21 жовтня в Бухаресті, в будівлі Палати депутатів, проходив Rebuilding Ukraine Forum 2023. На цей форум були запрошені світові лідери та експерти, які формують майбутнє, щоб обговорити ключові аспекти реконструкції та відновлення України. Не сумніваюся, що всі напрацювання та домовленості, які були досягнуті під час форуму, отримають розвиток і ще більше конкретизуються під час конференції «Відбудова України та стратегічна роль Румунії». Ця подія запланована на 13-14 грудня 2023 року і відбудеться в Сінаї під патронатом уряду Румунії.

Декларації підтримки

Варто окремо відзначити нещодавнє інтерв’ю прем’єр-міністра Чолаку для Bloomberg. Хочу висловити щиру вдячність очільнику румунського уряду за принциповість і послідовність, з якою він відстоює необхідність посилення підтримки України.

Під час жовтневої зустрічі в українському парламенті він чітко окреслив формулу нашої стратегічної співпраці: «Іде війна між диктатурою і демократією, і ми повинні зробити все необхідне, щоб демократія перемогла».

В інтерв’ю Чолаку висловився ще жорсткіше й конкретніше: «Румунія продовжуватиме допомагати Україні незалежно від політичної ціни. Ці політичні витрати менш загрозливі, ніж прецедент, який створила би перемога Росії».

Рухаючитсь вперед

Тож якими є найближчі перспективи України та Румунії з огляду на такий рішучий старт розбудови стратегічного партнерства?

По-перше, розвиток прикордонної інфраструктури сприятиме розширенню експортних можливостей України та розширить можливості транскордонних шляхів сполучення.

Це дасть змогу значно збільшити товарообіг між нашими країнами з перспективою виходу на статус «найбільших торговельних партнерів».

По-друге, розвиток партнерства у сфері військової промисловості. Така співпраця надзвичайно важлива для України. З одного боку, це дозволить задовольнити потреби у зміцненні наших збройних сил, з іншого – успішніше та швидше інтегруватися в безпековий простір НАТО.

Але таке партнерство є надзвичайно перспективним і вигідним також і для румунських виробників.

По-третє, вирішення питання «молдовської мови» відкриває широкі можливості для співпраці в гуманітарній сфері. Кінцеву мету такої співпраці окреслив прем’єр-міністр Чолаку: «Румуни в Україні матимуть ті ж права, що й українці в Румунії».

По-четверте, за результатами двох потужних заходів, присвячених питанню відновлення України, можна очікувати більшої конкретики щодо участі Румунії в цьому процесі. Поки що така участь зосереджена на розвитку інфраструктури на спільному кордоні та збільшенні кількості пунктів пропуску. Але я впевнений, що шефство Румунії якщо не над відновленням Одеської області в цілому, то принаймні над кількома важливими об’єктами в цьому регіоні, найближчим часом стане цілком реальною справою.

Підсумовуючи все сказане, можна зробити висновок, що на початковому етапі команда Президента України впоралася з поставленим завданням щодо розбудови стратегічного партнерства з Румунією. Як сказав Зеленський: «Буде більше співпраці». Це сприятиме виконанню домовленостей, досягнутих під час переговорів між президентами та урядами. І згодом, я впевнений, парламенти також наслідуватимуть їхній приклад.

А саме, через взаємодію за окремими напрямками та проєктами наші країни підпишуть угоду про стратегічне партнерство.

Олексій Леонов -

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не збігатися з позицією редакції Kyiv Post.