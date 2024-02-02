Цього року захід зібрав провідних світових лідерів, представників міжнародних медіа та активістів. Головна тема – «відновлення довіри», що було цілком доречно з огляду на крихкість поточної геополітики.

Відбулися глибокі дискусії на цю тему, зокрема щодо війни Росії проти України.

Крім того, обговорювалась роль інноваційних технологій у сучасному неспокійному, небезпечному світі, а також було розглянуто, як нації можуть працювати разом і рухатися до більш взаємопов’язаного світу.

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Технологічні досягнення, вирішальна роль штучного інтелекту, його застосування та потенційні інформаційні упередження були на першому плані в багатьох дискусіях.

Генеральний директор Salesforce Марк Беніофф підкреслив, що технологічний світ прагне забезпечити безпечну розробку штучного інтелекту: «Ми не хочемо мати ще одну Хіросіму. Ми бачили, як технології пішли зовсім не так. Ми не хочемо бачити штучний інтелект Хіросіми. Ми хочемо бути впевненими, що зараз у нас усе зрозуміло».

Питання України

Під час спеціального звернення до учасників WEF президент України Володимир Зеленський дорікнув західним союзникам, які не запровадили санкції проти атомної промисловості Росії – можливо, через те, що Захід досі сильно покладається на російське паливо. «Путін загрожує не лише Україні, а й усьому світу», – заявив Зеленський. Також у своїй промові він скористався можливістю залучити підтримку інвесторів для зміцнення та відновлення економічної стійкості та інфраструктури України. Він заявив, що отримав «позитивні сигнали» щодо розблокування фінансової підтримки від ЄС.

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Промова президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн засвідчила, що Україна має надійного союзника. Вона підкреслила необхідність «передбачуваного фінансування протягом 2024 року та надалі» і додала, що «Україна може перемогти у цій війні», і «Європейський Союз, якщо буде потрібно, знайде спосіб обійти вето Віктора Орбана та затвердити спеціальний фонд для України в 50 мільярдів євро».

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Однак слід зауважити, що її підтримка не виглядає популярною серед інших великих інвесторів.

Зеленський зустрічався з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, проте, як видається, шанси на вступ України до Альянсу в найближчій перспективі, на жаль, мізерні.

Якби Україну прийняли до НАТО, вона була б захищена статтею 5 Статуту, за якою «збройний напад на одну або більше країн-членів у Європі чи Північній Америці вважатиметься нападом на всіх, і, отже, вони погоджуються, що якщо такий збройний напад має місце, кожна з них, реалізуючи право на індивідуальну або колективну самооборону, визнане статтею 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, допоможе Стороні або Сторонам, які зазнали такого нападу, негайно вживаючи, індивідуально та спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вона вважає необхідними, включаючи використання збройної сили, для відновлення та підтримки безпеки в Північноатлантичному регіоні».

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Чимало світових лідерів вважають, що підтримка України «роздратує» Росію, що зрештою призведе до ще більшої війни. Проте, попри відсутність негайної підтримки на Форумі, Зеленський скористався з нагоди ще раз висловити позицію України перед світовою елітою.

Справа нагальна, і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба рішуче заявив, що «час спливає», і якщо фінансування військової допомоги не буде схвалене, «будемо воювати лопатами».

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Економічні загрози для України

Україна стикається з багатьма загрозами: війна, похмуре усвідомлення того, що фінансування не надійде найближчим часом, вплив майбутніх виборів на рівень підтримки та очевидна нестача інвестицій через політичну нестабільність і корупцію.

Проте менеджери фондів кажуть, що Україна — це велика можливість, а інвестори зі сталевими нервами відкриті до співпраці з інноваційними компаніями та підприємствами.

Тим не менш, Україні потрібно буде знайти й зміцнити нові економічні моделі, щоб забезпечити фінансування, особливо в секторі передових технологій.

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Потреба у фінансовій незалежності стає все більше необхідною для України. Використовуючи нові економічні моделі та передові технології, вона має можливість позиціонувати себе як сильного та стійкого партнера на світовій арені. Фінансова незалежність дає їй можливість гнучкіше долати геополітичні виклики та формулювати політику, приймати суверенні рішення, що відповідають національним інтересам.

Україні потрібні капіталомісткі проєкти, які будуть цікаві міжнародним інвесторам. Наразі в інформаційному просторі та в приватних бесідах не фігурують проєкти, готові до залучення мільярдних інвестицій, але світові лідери та партнери чекають від нас бачення розвитку економіки, чекають на масштабні, надприбуткові проєкти. Нам треба викорінити імідж України як «чорної діри для донорів» і стати сильним партнером, який буде реально цікавим для міжнародних інвесторів.