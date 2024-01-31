У наративі, який транслювався минулого вівторка, Білий дім продовжив звинувачувати виключно конгресменів-республіканців – особливо спікера Палати представників Майка Джонсона – в тому, що Конгрес не спромігся ухвалити додатковий бюджет у 60 мільярдів доларів для продовження фінансування України в її спротиві російській агресії.

Ці звинувачення багато в чьому є справедливими. Однак у цих твердженнях свідомо ігнорується, мабуть, найсуттєвіший момент – президент Джо Байден не має плану, як перемогти у цій війні. Його плани поки передбачають, що Америка просто продовжуватиме озброювати Україну, аби та могла чинити спротив агресії. Генерал армії США Джордж Паттон якось висловив свої міркування щодо такого курсу: «Ніхто ніколи не досягав успіху, лише обороняючись, до успіху веде тільки атака, атака і ще раз атака».

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У Сенаті США думають про надання допомоги Україні окремо від питання захисту кордону, — CNN
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У Сенаті США думають про надання допомоги Україні окремо від питання захисту кордону, — CNN

У Сенаті США пропонують розглядати надання допомоги Україні окремо від захисту кордону.

Обрана Байденом стратегія «відстоювати свободу та незалежність сьогодні, завтра і скільки буде потрібно» стала токсичним рецептом ще однієї «нескінченної війни». Війни, яку спікер Джонсон порівняв нещодавно з іншим тривалим конфліктом: «Ми повинні бути впевнені, що Україна не стане для нас іще одним Афганістаном».

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Коли Байден сів у президентське крісло в Білому домі, він заявив про свою мету: «припинення «вічних війн», які виснажували Америку протягом двох десятиліть, і натомість зосередження на внутрішніх пріоритетах». У лютому розпочнеться третій рік війни в Україні, а південний кордон США залишається незахищеним, і нелегальні мігранти та фентаніл майже безперешкодно потрапляють у країну.

На перший погляд, спікер Палати представників просто вимагає від президента, аби той дотримувався своїх передвиборчих обіцянок. Але це Вашингтон, а тому і для демократів, і для республіканців Україна стала такою собі розмінною монетою в грі один проти одного з дотриманням переважно внутрішньопартійних інтересів. І президентські вибори 2024 року лише поглиблюють цю кризу.

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Але в обох партій є й спільні точки дотику. Президент і спікер Палати представників сходяться на тому, що війни в різних куточках світу необхідно припиняти.

Існує два можливих рішення: дати Україні зброю та боєприпаси, необхідні для її перемоги у війні, або взагалі відмовитися від зусиль із її підтримки. Останнє не видається прийнятним варіантом – в такому разі Сполучені Штати повністю втратять довіру з боку союзників, поставивши під загрозу як безпеку Європи, так і своє лідерство в НАТО.

Відкритий чек на 60 мільярдів доларів чимось нагадує нам ситуацію, коли тодішня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі сказала з приводу ухвалення Obama Care у 2010 році: «Ми маємо прийняти цей законопроєкт, щоб ви, принаймні, могли дізнатися, що він в собі містить». Республіканці не бажають допустити чогось подібного знову – вони хочуть побачити чіткий план, стратегію перемоги, необхідну зброю та боєприпаси, а також бачення статусу України після перемоги. У Президента нічого з переліченого вище немає.

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Але робити фінансування України розмінною монетою в битві за безпеку кордонів чи підтримку Ізраїлю в його війні проти Хамасу, Хезболли та Ірану – ще гірший варіант. Поєднати ці три статті фінансування неможливо. І напад на американську військову базу Tower 22 в Йорданії, що стався минулими вихідними, ще більш погіршив ситуацію.

Обидві сторони битви в Конгресі не виконують своїх зобов’язань. Поки вони продовжують свої політичні ігри, мирні українці гинуть від російських ракет і безпілотників, а українські солдати на позиціях під Авдіївкою намагаються протистояти безжальним хвилям «м’ясних штурмів, гадаючи, чи вистачить у них боєприпасів, аби відбити наступну атаку.

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І знищення ще більшої кількості російських вояків насправді не допоможе виграти війну. Повідомляється, що на сьогодні в Україні ліквідовано вже понад 383 180 росіян, і президент Росії Владімір Путін готовий мобілізувати й відправити на забій ще більше. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у листопаді визнав цю сумну реальність: «Це була моя помилка. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну».

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Тим часом, поки Вашингтон намагається знайти рішення, український президент Володимир Зеленський і його генерали «наполегливо просуваються вперед і сміливо впроваджують нову військову тактику» по всій глибині театру бойових дій, включаючи територію Росії.

Через зупинку фінансування з боку США Зеленський звернувся до учасників Всесвітнього економічного форум в Давосі та об'їхав європейські столиці, аби отримати від союзників додаткову підтримку та продовжити боротьбу з загарбниками. Він здобув кілька важливих перемог – Україна уклала угоду про безпекову співпрацю з Великою Британією, отримала 8,5 мільярдів доларів військової допомоги від Німеччини на 2024 рік, домоглася від прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска обіцянки зробити свою країну «найнадійнішою» опорою України», тоді як Франція зобов’язалася передати Києву додатково 40 ракет великої дальності SCALP-EG, а в Парижі минулого тижня устворилась «артилерійська коаліція» 23 країн, які взяли на себе спільні зобов'язання вирішити проблему дефіциту боєприпасів у ЗСУ.

І наразі Європейський Союз збирається проголосувати за пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро після того, як пригрозив Угорщині застосувати статтю 7 – призупинити її право голосу в ЄС – якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан продовжуватиме блокувати прийняття цього важливого рішення.

Тобто Європа наразі активізувалась, а як щодо довгоочікуваного американського плану?

На жаль, його визначення паралізується сумнозвісною двопартійною угодою про південний кордон, яку спікер Джонсон минулої п’ятниці оголосив «мертвою з моменту її прийняття».

Представлення військових планів Білому дому не є основним обов’язком Конгресу. Відповідальність за це лежить на Президентові Сполучених Штатів (як на Головнокомандувачі) та спеціалістах із питань національної безпеки в складі його адміністрації. Сферою відповідальності Конгресу є фінансування реалізації плану після його розробки та затвердження.

У листопаді 2023 року троє впливових конгресменів-республіканців склали документ під назвою «Пропонований план перемоги в Україні». Йдеться про Майкла Маккола (представника від Техасу), Майка Роджерса (представника від Алабами) та Майка Тернера (представника від Огайо) – очільників Комітету Палати представників у закордонних справах, Комітету Палати представників у справах збройних сил і Постійного комітету з відбору Палати представників. Інтелектуальні здібності та авторитет цих політиків не залишає сумнівів.

У документі вони закликали президента «представити чіткий план перемоги України та якомога швидше надати їй необхідну для перемоги зброю». Конгресмени навіть визначили необхідні для цього види озброєнь: «ракети ATACMS найбільшої дальності, літаки F-16 і достатня кількість касетних боєприпасів, артилерії, засобів протиповітряної оборони та бронемашин, аби переломити ситуацію на полі бою».

І це не безпідставний запит. Сама лише оборонна зброя не може допомогти виграти війну – і Україні зараз бракує саме наступальних можливостей, необхідних для рішучого витіснення російських війські з Донбасу та Кримського півострова.

Вашингтону терміново потрібен компроміс здорового глузду. Спікер Джонсон має відокремити безпеку південних кордонів від фінансування України, а президент Байден має представити Конгресу план щодо України та погодитися співпрацювати з республіканцями в розробці всеосяжної імміграційної політики, яка включає також і питання безпеки кордонів. Американці та українці насправді заслуговують набагато ефективнішого лідерства з боку Вашингтона.

Президент має прийняти й розвинути пропозицію республіканців, зібрати для обговорення своїх флагманів (діючих і відставних): Кіна, Петреуса, Ставрідіса, Маккефрі, Ходжеса, Гертлінга, Х. Р. Макмастера та деяких інших, і потім скласти план, який Білий дім, Конгрес і американський народ погодяться підтримати. Як і будь-яка справа, справа перемоги України починається з плану.

Погляди, висловлені в цій статті, можуть не поділятись Kyiv Post.

Copyright 2023. Джонатан Е. Світ і Марк К. Тот. Всі права захищені.

Полковник (у відставці) Джонатан Світ прослужив 30 років офіцером військової розвідки.

Марк Тот пише про національну безпеку та зовнішню політику.

Jonathan Sweet
Jonathan Sweet
Army Col. (Ret.) Jonathan Sweet (@JESweet2022) served 30 years as a military intelligence officer. His background includes tours of duty with the 101st Airborne Division and the Intelligence and Security Command. He led the U.S. European Command Intelligence Engagement Division from 2012-14.
Mark Toth
Mark Toth
Mark Toth (@MCTothSTL) writes on national security and foreign policy. Previously an economist and entrepreneur, he has worked in banking, insurance, publishing and global commerce. A former board member of the World Trade Center, St. Louis, he has lived in U.S. diplomatic and military communities around the world.
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