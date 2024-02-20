Однією з найбільш постраждалих сфер є аграрна. Росія окупувала значну частину країни. Звільнені українські території зараз заміновані, а ті землі, де відбулися вибухи снарядів, використовувати не можна буде ще десятки років. Коли аграрії таки збирають врожай, вони дуже ризикують підірватися на мінах. А після збору зерно відстоюється в портах, або на кордоні – зокрема, з Польщею. Про складний збір врожаю, його зберігання та те, чому українці так різко сприйняли інцидент із висипанням зерна на дорогу на польсько-українському кордоні – в матеріалі Kyiv Post.

Advertisement

Всього кілька років тому в діалозі про Україну можна було почути “це промислово-аграрна країна, яка є світовим виробником зерна”. Так говорили за кордоном. Це знали і всередині країни. Проте після повномасштабного вторгнення Росії ситуація дуже змінилася. Зокрема, за даними дослідження Міжнародного центру української перемоги, з 24 лютого 2022 року держава втратила щонайменше 19,3% посівних площ. А загалом за всю російсько-українську війну використанню не підлягає 5 мільйонів гектарів українських земель. Окрім захоплених територій, мова й про заміновані.

Advertisement

Більше по темі РФ обіцяла евакуацію поранених в Авдіївці, а натомість вбила їх - 110-а бригада ЗСУ Вихід особового складу бригади ЗСУ з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування авіацією, постійних атак на евакуаційні автомобілі та обстрілів евакуаційних шляхів.

“Наразі Україна є найбільш замінованою країною в світі. Орні поля заповнені нерозірваними снарядами та мінами. Найбільша площа замінованих земель на Півдні й Сході — це Дніпропетровська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Запорізька, Херсонська області. В Херсонській області треба обстежити понад 208 тис. га, у Харківській області — майже 160 тис. га, а в Миколаївській — понад 85 тис. га. Тільки пріоритетне розмінування сільгоспземель, за даними Світового банку, коштуватиме близько $1,5 млрд. Без обстеження та розмінування використання цих земель аграріями неможливе”, – йдеться в дослідженні.

Ціна збору врожаю в прифронтових областях дуже висока – вона може коштувати щонайменше знищеної техніки, а щонайбільше – людського життя. Приміром, у жовтні минулого року на Харківщині під час збору врожаю підірвався комбайн. В результаті згоріло поле. А в липні 2022 року під час збирання врожаю пшениці в Дніпропетровській області на російській міні підірвався аграрій. За місяць підірвалися комбайни на Запоріжжі та Київщині. І це лише кілька прикладів.

Advertisement

Великої шкоди завдає також і російська зброя, точніше снаряди до неї. Через свої хімічні складники, територію, де стався вибух, використовувати не можна.

“Загалом через війну 188 тис. км² українських ґрунтів під ризиком пошкодження та забруднення. Станом на липень 2023 року, в зоні бойових дій зафіксовано 298 тис. га лісових та 1.438 тис. га трав'яних пожеж. За попередніми підрахунками, 5,5 млн тонн забруднюючих речовин було викинуто в повітря внаслідок бойових дій в Україні”.

Advertisement

Так само неможливо пропустити жахливу екологічну катастрофу – підрив Каховської ГЕС. Тільки на Херсонщині втрачено 550-600 тисяч гектарів зрошуваних земель. Разом з Дніпропетровською та Запорізькою областями втрати становлять 1,5 мільйона гектарів.

Проте аграрії й надалі використовують усі землі, які нині є безпечними для діяльності на них. Здавалося б, на вирощуванні та збиранні можна би й завершувати. Але ні! Далі постає наступна проблема: де зберігати зерно? Росія знищила зерносховища сукупною ємністю близько 10 мільйонів тонн. На їх відновлення піде щонайменше 1,33 мільярда доларів.

І останній пункт – це вивезення зібраного врожаю з країни. Спершу зерно тижнями стояло заблоковане в портах Чорного моря, оскільки росія провокаціями на воді зривала зернові коридори. Тепер воно тижнями стоїть на кордоні. Мова, зокрема, про кордон із Польщею, де польські аграрії блокують перевезення. У кілометрових чергах уже гинули українські водії. А кілька днів тому, 11 лютого, стався інцидент, що збурив усіх українців. Польські аграрії окрім блокади на пункті пропуску відкрили три вантажівки та висипали звідти зерно – близько трьох тонн із кожної.

Advertisement

Протест у Польщі організував представник проросійської партії Рафал Меклер, і це вкотре доводить, що всі проблеми, які нині відбуваються з українським зерном, є цілеспрямованими діями ворога. І попри безліч цифр у цій статті, допоки значна частина території окупована, а ворог і далі завдає ударів, підрахувати достеменно збитки російсько-української війни для аграрного сектору неможливо. Як і неможливо вгадати, скільки ще часу все це триватиме.