«А ти знаєш, де сходить українське сонце?...» – це слова з нового треку Dj Tapolsky, який вийшов минулого тижня. Толя – український музикант, відомий своїми треками в стилі драм-н-бейс в Україні, він наш друг ще з тих безтурботних часів, коли, здається, єдиною турботою було обрати, яку музику хочеш послухати і яке кіно подивитися цього тижня.

Анатолій з 2016 року служить у ЗСУ і є для всіх нас прикладом музиканта-патріота й добровольця: спочатку він служив в зоні АТО, а тепер продовжує захищати Україну у повномасштабній війні з Росією. Він добре знає, що таке український Схід – регіон, який першим зазнав нападу з боку Росії ще 2014 року. І це питання, яке стало лейтмотивом його нового треку, мені не здається легковажним чи попсовим. Із цим запитанням ми, українці, зараз можемо звернутися до усього світу. А чи дійсно ми самі знаємо, де сходить наше українське сонце?

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Це питання зо два роки тому ми обговорювали з отцем Іваном Рибаруком – письменником та священником церкви в селі Криворівня на Гуцульщині. Своїми проповідями отець Іван збирає у невеличкій стародавній дерев’яній церкві у Верховинському районі тисячі вірян та й просто відвідувачів з усієї України, серед яких музиканти, артисти, митці кіно та фешн індустрії, а також мешканці навколишніх карпатських сіл. Отець Іван сказав мені тоді: «У нашому Гімні є такі слова «Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці».., українське сонце сходить і знищує наших ворогів. Дитина нового людства народжується в Україні…»

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І от я втретє на Сході Україні, в прифронтовій зоні у складі Культурного Десанту виступаю як співачка-волонтерка для наших військових дівчат і хлопців, чоловіків і жінок. Це Донецький напрямок, я повертаюся саме сюди, бо тут працює окрема команда Культурного Десанту, з якою ми встигли потоваришувати, до того ж маємо спільних друзів.

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Мене зустрічає на вокзалі мій командир на час перебування на Сході Валерій Дзех, харків’янин, доброволець, лялькар та директор Малого театру маріонеток у Харкові. Талановита та глибока людина, варта того, аби про неї після війни зняли б окремий фільм.

Мене заселяють до будинку, в якому вже живуть деякі артисти та волонтери Культурного десанту. Там я зустрічаю бандуриста Дмитра Романчука з Житомира та операторку Олю Оліо з Одеси, які служать тут вже другий рік і майже не бачать цивільного життя. Ми не розмовляємо з ними щодня. В нас не так багато спільних інтересів, окрім нашої любові до України та бажання бути корисними своєю творчістю на фронті.

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Схід подарував мені стільки теплих зустрічей, стільки цікавих розмов, поглядів та думок місцевих мешканців, яким довелося опинитися в епіцентрі війни й усвідомити дуже важливі речі, які так повільно доходять до нас у комфортних умовах. На Донеччині я вперше відчула цей особливий вид любові – любов до побратимів. Це саме любов, а не просто дружба. Бо друзі можуть виростати разом в одному дворі, потім втратити зв’язок.