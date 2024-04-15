15 березня

На зустрічі лідерів Веймарського трикутника, до якого входять Франція, Німеччина та Польща, було оголошено про створення Коаліції «далекобійної реактивної артилерії». Також були підтверджені наміри налагодити спільне виробництва зброї в Україні. Це рішення стане стимулом для поглиблення оборонної співпраці. Німецька корпорація Rheinmetall вже заявила про плани побудувати в Україні чотири збройові заводи. Такі наміри Німеччини спонукатимуть польських і французьких виробників активніше виходити на український ринок.

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18 березня

На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС за участю міністра України Дмитра Кулеби було прийняте рішення про виділення додатково 5 млрд євро на військову підтримку Україні в 2024 році у вигляді окремого Фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру.

Це рішення є важливим із кількох причин. Створення такого фонду відкриває для України ще одне джерело отримання військової допомоги, окрім поставок зброї за двосторонніми безпековими угодами. Це довгостроковий механізм, який сприятиме швидшій реалізації таких ініціатив, як пропозиція Чеської Республіки щодо спільної закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Це також означає, що рішення щодо окремих фінансових ініціатив у рамках Фонду не вимагають одностайного затвердження, що, своєю чергою, робить неможливим блокування рішень окремими країнами.

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20 березня

За участю Міністра оборони України Рустема Умерова відбулося 20-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». За результатами цієї зустрічі було прийнято кілька важливих рішень, зокрема, представники США оголосили про надання Україні додаткової безпекової підтримки на 300 мільйонів доларів. Ці кошти будуть спрямовані на задоволення нагальних потреб української протиповітряної оборони, артилерії та протитанкової оборони.

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Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 млн євро, який включає 10 тис. артилерійських снарядів зі складів Бундесверу, 100 БМП і 100 інших транспортних засобів.

Бельгія схвалила пакет додаткової військової допомоги Україні на 412 млн євро, який включатиме передачу Києву у співпраці з Нідерландами трьох протимінних кораблів, також пакет містить броньовані санітарні машини, розвідувальні безпілотники та близько 300 бронемашин.

2 квітня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував створити спеціальний фонд для фінансування військової допомоги Україні з бюджетом €100 млрд на п'ять років. Метою створення такого фонду є надання Україні надійної та прогнозованої допомоги у довгостроковій перспективі. Столтенберг сказав: «Ми повинні менше покладатися на добровільні внески і більше говорити про зобов’язання НАТО, менше про короткострокові пропозиції й більше про багаторічні перспективи».

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Власні зусилля України

Верховна Рада активно працює над реалізацією ініціативи Президента щодо підвищення рівня міжпарламентської дипломатії. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підготував звернення до спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, в якому закликав того нарешті поставити на голосування законопроєкт про допомогу Україні. Це звернення підтримали своїми підписами спікери парламентів 27 країн.

19 березня

Верховна Рада звернулася до парламентів і урядів іноземних держав із закликом вжити заходів щодо невизнання результатів президентських виборів, які нещодавно відбулися в Росії. У зверненні також йдеться про важливість «продовження надання Україні всієї необхідної військової допомоги як єдиного ефективного засобу протидії збройній агресії та сприяння Україні у відновленні її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних державних кордонів».

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18-19 березня

Голова Верховної Ради відвідав Австрію, де обговорив із лідерами кількох європейських парламентів питання посилення військової допомоги Україні, а також оборонної співпраці.

21 березня

Виступаючи на засіданні Європейської ради, президент Зеленський сказав, що «поразка Росії – це не фантазія, це цілком реальна перспектива і те, що можна гарантувати».

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«Але для цього Європа має об’єднатися навколо спільної мети. Адже Росія веде війну не лише проти України, а й проти всієї Європи та європейського способу життя…»

Європа почула заклик нашого Президента, відповівши коротко і чітко: «Зброя буде».

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.

Олексій Леонов – народний депутат із Одеси, член партії «Слуга народу», шеф-кухар і власник мережі ресторанів.