Після успішного голосування в Палаті представників за законопроєкт щодо допомоги Україні Сенат і Білий дім швидко почнуть втілювати надання безпекового пакету в розмірі 61 млрд доларів у відповідний закон. І немає сумніву, що американські військові заздалегідь накопичили необхідні Україні боєприпаси та інше обладнання, аби якнайшвидше доправити основні елементи пакету допомоги українським оборонцям.

Хочу зазначити про один суттєвий момент у підготовці до голосування та його перебігу, значення якого, можливо, не всі поки що повною мірою усвідомили, але цей фактор доводить значні позитивні зрушення у відносинах Вашингтона й Києва. Близько 71% членів Палати представників проголосували за надання допомоги, що свідчить про стійку двопартійну підтримку України з боку США як на рівні політиків, так і на рівні суспільства. Деякі члени Конгресу, які голосували за прийняття законопроєкту, наголошували на тій загрозі, яку несе в собі поглиблення зв’язків між Росією, Іраном і Китаєм – новою віссю авторитарних режимів, які все активніше співпрацюють. Це свідчить про чітке усвідомлення американськими політиками тих загроз, які постали наразі перед усім вільним світом.

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Крім того, варто нагадати, що 12 квітня колишній президент Трамп надав спікеру Джонсону політичну підтримку і тим заохотив його поставити на голосування цей критично важливий законопроєкт. Це чітка ознака того, що якщо Трампа знову оберуть на посаду президента, він не дозволить довести ситуацію в Україні до катастрофічної. Хоча він і повторює часто, що прагне миру, він, безперечно, хоче миру з позиції сили, а не миру через слабкість, тобто капітуляції.

Це стосовно хороших новин. Погана новина полягає в тому, що тривалі затримки та перешкоджання ухваленню законопроєкту про допомогу Україні очевидно становлять загрозу національній безпеці самих Сполучених Штатів, тому це має стати для американців суворим попередженням: у жодному разі не можна дозволяти, щоб процес надання допомоги союзникам затягувався.

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Ми більше не маємо права продовжувати давати Україні лише стільки допомоги, щоб вона могла вижити. Ми маємо нарешті почати давати українцям достатньо, щоб вони могли перемогти. Перемога України є критично важливою для відновлення миру в Європі, для стримування агресії Китаю в Азії й для переконання Ірану в тому, що йому не варто наважуватися знову нападати на Ізраїль. Для досягнення цих цілей Вашингтон має негайно вжити низку заходів:

Адміністрація Байдена повинна чітко та недвозначно підтвердити заяву, яку він зробив 12 грудня: «Ми хочемо, щоб Україна перемогла у цій війні». Метою Америки має бути саме перемога України. Уряд США має постійно та чітко повторювати цю тезу на найвищому рівні, а головне, щоб ці заяви були підкріплені політичними рішеннями, необхідними для втілення цього наміру в реальність. У заявах американського президента не повинно бути жодної двозначності чи невпевненості. Ми повинні всіляко демонструвати чіткість нашої стратегії. Американські чиновники нижчого рангу, говорячи про Україну, мають припинити уникати слів «перемогти», «перемога», а також словосполучення «поразка Росії».

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Тепер, коли фінансування допомоги Києву забезпечено, американське військове командування повинне якнайшвидше забезпечити Збройні сили України достатньою кількістю зброї та боєприпасів. Російська армія останнім часом дуже ослаблена, її матеріальне забезпечення, підготовка її вояків, їхній моральний дух і рівень командування залишають бажати кращого, але навіть за таких умов впродовж останніх місяців росіяни спромоглися досягти певних успіхів на лінії фронту через брак боєприпасів у ЗСУ. Російські військові мають невдовзі відчути «шок і трепет», аби зрозуміти, що ситуація на полі бою тепер зміниться, і що час грає проти них. Ми повинні почати ефективно стримувати Росію, аби Кремль сам утримався від подальшої агресії, а не запевняти росіян, що ми більш за все прагнемо уникнути «ескалації». Замість того, аби непокоїтися тим, що може далі зробити Путін, ми повинні змінити статус кво в тому сенсі, що це Путін повинен непокоїтися тим, що ми можемо зробити далі.

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І для цього адміністрація Байдена має скасувати всі штучні самовстановлені обмеження на використання допомоги Україною. США повинні надати Україні балістичні ракети ATACM з найбільшим радіусом дії, які здатні досягати Севастополя, Керченського мосту та матеріально-технічних баз армії Росії далеко за лінією фронту. Адміністрація США повинна припинити заявляти про те, що українцям заборонено бити американською зброєю по території РФ, а натомість має закликати Україну вражати виключно військові цілі, що цілком відповідає міжнародному праву. Сполучені Штати мають оголосити вже списані військові літаки, які стоять на зберіганні в пустелі Арізони, надлишковим обладнанням за оборонним бюджетом і передати Україні штурмовики А-10, винищувачі F-16 та інші військові літаки, аби таким чином вибудувати належно масштабовані українські ВПС, здатні витіснити російські літаки з повітряного простору України.

Передруковано з дозволу автора. Дивіться оригінал, опублікований CEPA, тут.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.

Курт Волкер

Посол Курт Волкер є почесним співробітником Центру аналізу європейської політики. Провідний експерт із зовнішньої та національної політики безпеки США, у 2017-2019 роках він був спеціальним представником США з питань України, а у 2008-2009 роках – послом США при НАТО.