Попри всі санкції, спрямовані на ослаблення економіки Росії, на військову допомогу Україні на мільярди доларів і два роки виснажливої війни, здається, що катастрофі не видно кінця. Наразі кожен, хто живе в Україні, задається питанням: коли нарешті закінчиться ця війна і як виглядатиме мир після її закінчення?

Коли закінчиться війна?

Відповідь на це питання проста: війна може закінчитися протягом одного року, якщо Захід зробить дві речі:

• Повною мірою буде застосовувати проти РФ всі існуючі санкції, такі як нафтове ембарго, обмеження SWIFT-переказів тощо.

Advertisement

• Надасть Україні безпілотники й ракети великої дальності та дозволити їх використання на території Росії.

Поки що більшості санкцій не дотримуються як належить – наприклад, Росія продовжує продавати нафтопродукти до Індії та Китаю. Іншим яскравим доказом неефективності санкцій є те, що, як стало відомо минулого тижня, німецькі компанії Knauf і WKB Systems GmbH долучилися до робіт із так званого «відновлення» окупованого росіянами Маріуполя, який окупанти майже вщент зруйнували під час жорстокої облоги першого року війни. Факт співпраці цих поважних німецьких компаній із країною-агресоркою довело розслідування, проведене 3 квітня журналістами програми ARD Monitor.

Advertisement

Більше по темі Країни НАТО вирішили поставити Україні більше систем ППО Генсекретар НАТО повідомив, що сьогодні учасники засідання Ради Україна-НАТО погодилися збільшити підтримку Києва засобами протиповітряної оборони.

З точки зору ефективності й достатності військової допомоги США останнім часом нагадують вітрильник, що втратив і кермо, й капітана під час урагану. Американці дійсно виглядають зараз як майже безсила нація, яка перебуває у стані постійного внутрішнього конфлікту й не має скільки-небудь узгодженої зовнішньої політики. Через ці глибокі внутрішні проблеми США призупинили життєво важливу військову допомогу Україні у найкритичніший момент, що дозволило Росії за останній місяць знищити більшу частину енергетичної інфраструктури України.

Advertisement

Можна стверджувати, що посилення атак на цивільну інфраструктуру України з боку Росії безпосередньо пов’язане із бездіяльністю спікера палати представників Конгресу США Майка Джонсона, який, схоже, чітко слідує вказівкам колишнього президента Трампа, який зараз є просто американським громадянином і не обіймає жодної посади в уряді.

На щастя, європейські країни зараз намагаються якось компенсувати нестачу військової допомоги Києву з боку Вашингтона. Вперше після того, як США призупинили військову підтримку України, її збройні сили регулярно наносять удари по військових об’єктах у глибині Росії – по нафтобазах, аеродромах, заводах з виробництва безпілотників тощо. Обговорюється можливість знищення Україною незаконно побудованого росіянами Кримського мосту, що може кардинально змінити ситуацію на полі бою. Можна сказати, що Україна нарешті починає брати гору у цій війні, попри брак підтримки з боку Америки у ці важкі часи.

Advertisement

За достатньої підтримки, за умови суворого дотримання санкцій проти РФ і наданні Києву зброї великого радіуса дії Україна могла б виграти війну протягом одного року. Головне питання полягає в тому, коли Захід нарешті надасть Україні необхідну підтримку?

Умови припинення війни

Умови України щодо припинення війни прості:

• Повернення їй усіх територій в межах її державних кордонів 1991 року (до Будапештського меморандуму), включно з Кримом, Донецьком, Луганськом та іншими окупованими росіянами населеними пунктами.

• Компенсація Росією всієї нанесеної Україні шкоди – за поточними оцінками вона становить від 650 до 800 мільярдів доларів.

Advertisement

• Виконання рішення МКС, яким Путіна визнано воєнним злочинцем – тобто усунення його від влади й відправка до Гааги.

За виконання вищевказаних умов всі західні санкції можуть бути скасовані, і Росія зможе повернутися до світової спільноти.

Знаючи Путіна, можна бути впевненим, що жодна з цих умов не є для нього прийнятною з багатьох причин. Через це довгострокове мирне врегулювання, досягнуте в ході чесних переговорів із Росією, неможливе, і війна не закінчиться, доки російська економіка буде здатна підтримувати воєнну машину Путіна. Лише коли економіка РФ буде зруйнована, а її ресурси повністю виснажені, війна припиниться принаймні перейшовши у стадію замороженого конфлікту на невизначений термін.

Advertisement

Життя в Україні після завершення війни

Не погодившись на умови України, Росія так і залишиться державою-ізгоєм, що перебуває у стані перманентної холодної війни із Заходом, як колись вже було, і продовжуватиме свою гарячу війну з Україною. Але як Україна зможе далі жити за таких умов?

Можна навести два очевидних приклади, коли мирні й процвітаючі країни, такі як Україна, довго жили поруч з агресивними, мстивими сусідами, які прагнули їх знищити.

Перший приклад – це Ізраїль, розташований неподалік Ірану з Газою та ХАМАС у буферній зоні, а інший – Північна та Південна Кореї з демілітаризованою зоною, що розділяє дві країни. В обох випадках невирішені конфлікти тривають десятиліттями, як і погрози та напади з боку агресивного сусіда, наочним свідченням чого став напад ХАМАС на Ізраїль в жовтні минулого року.

В обох випадках існують буферні зони, подібні до теперішніх Донецької та Луганської областей України. Сектором Газа, заселеним цивільними палестинцями, керує ХАМАС, терористичне угруповання, спонсороване Іраном, тоді як демілітаризована зона між двома Кореями контролюється виключно військовими. Як і колись ХАМАС, Росія зараз переселяє своїх громадян у зруйновані нею українські міста. Якщо Україна не поверне ці міста під свій контроль, після завершення війни ситуація на її кордонах буде нагадувати ситуацію в Газі: Росія ще довго буде тероризувати мирних українців своїми ракетами й дронами.

Тож як українцям далі жити нормальним життям поруч із безжальним російським звіром? Напевно, тут можна говорити лише про відносну нормальність, і якщо Ізраїль зміг запровадити найефективніші у світі системи протиповітряної оборони та оповіщення про небезпеки, не припиняючи авіасполучення й даючи змогу своїм громадянам літати, не ризикуючи життям, Україна, безумовно, має запозичити ізраїльський досвід.

Із системою безпеки, подібною до ізраїльської, Україна зможе без зайвих ризиків розпочати масштабну реконструкцію країни та продовжити інтеграцію з ЄС та НАТО. Як і на початку 1990-х, українська економіка потужно зростатиме, тоді як економіка Росії в умовах ізоляції від світової економіки перебуватиме у стані тривалої стагнації, поки не виконає умови України й Заходу.

Підсумовуючи сказане, зауважу, що більшість аналітиків сходяться на думці, що Україна обов’язково виграє війну з РФ, хоча є й ті, хто вважає, що Росія завоює всю Україну (або принаймні захопить ще більше української території). Але на відміну від прихильників цих двох крайніх сценаріїв, особисто я вважаю, що якщо не станеться якоїсь непередбачуваної події, як-от повстання Пригожина, станеться щось середнє – швидше за все, конфлікт,заморожений на невизначений період часу. І це, на мою думку, дозволить Україні будувати власне майбутнє спільно з ЄС і НАТО.

Це цілком реально і це може статися протягом року після того, як Захід, особливо США, почне нарешті суворо застосовувати запроваджені проти РФ санкції й надасть Україні зброю великого радіуса дії. Запам'ятайте ці мої слова.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.