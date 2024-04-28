13 лютого, в один із найважчих для України днів у Вашингтоні, я звернув увагу на наступні моменти:

Мене найбільше цікавить позиція трьох відомих членів Республіканської партії: Майкла МакКола, Майка Роджерса та Майка Тернера. Кожен із цих політиків очолює один із важливих комітетів палати: закордонних справ, оборони та розвідки відповідно.

Автори видатного документа «Пропонований план перемоги України» точно не будуть голосувати проти військової допомоги Україні, це означало б для них відмову від власних переконань, яку зафіксують на камеру й покажуть усьому світові. Саме тому я був упевнений, що пакет допомоги Україні зрештою буде затверджений Конгресом США.

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Саме так і сталося. МакКол, Роджерс і Тернер активно працювали й публічно, й за лаштунками, аби рейганівське крило Республіканської партії здобуло ідеологічну перемогу над пропутінським і протрампівським натовпом у Палаті представників. Вони доречно скористалися опублікованим Кетрін Белтон секретним документом Кремля, у якому описуються методи, що застосовує Росія з метою підривати підтримку України Заходом, і звинуватили своїх колег по Палаті представників у тому, що ті піддалися російській пропаганді.

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Більше по темі США таємно надали Україні ATACMS, якими вдарили по аеродрому в Криму Адміністрація Байдена довго дискутувала, чи варто постачати Києву ракети ATACMS. Однак використання Росією північнокорейських ракет відіграло вирішальну роль у зміні позиції Вашингтона.

«Це абсолютна правда, що деякі члени Конгресу від Республіканської партії неодноразово повторювали тези російської пропаганди про вторгнення в Україну, ініційоване президентом Росії Володимиром Путіним».

«Російська пропаганда вразила значну частину електоральної бази нашої партії».

«Ми бачимо, як Росія зараз намагається замаскувати зв'язки, через які вона розповсюджує антиукраїнські та проросійські месседжі, деякі з яких ми чуємо навіть у Палаті представників».

Голова Комітету з розвідки Палати представників не вказав конкретних імен, але деякі присутні в залі зловмисники чітко зрозуміли його повідомлення й переважній більшості з них вистачило розуму не відкривати рота перед голосуванням. Навіть «хрещений батько» проросійської групи представників, якому ніколи не бракувало слів, не мав що сказати перед голосуванням, адже в цей час він сидів у залі суду поряд зі своїми адвокатами. Лише нерозважлива трампістка Марджорі Тейлор Грін продовжувала марити й виголошувати недолугі промови.