Ще до того, як США оголосили про збільшення допомоги Україні, Росія посилила свої атаки на Україну, особливо з Бєлгорода, розташованого поблизу українського кордону. У цьому місті росіяни розмістили ракетні установки між багатоповерховими житловими будинками.

Не дивно, що туди час від часу залітають українські ударні безпілотники. Тоді у місті лунають гучні вибухи, які дуже лякають бєлгородців.

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Чимало мешканців міста виїхали до родичів в інші регіони Росії, а ті, хто вирішив приєднатися до «офіційно евакуйованих», опинилися у віддалених районах Сибіру та Уралу без обіцяної їм державної фінансової підтримки.

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Містяни, які ще залишилися у Бєлгороді, зараз спостерігають за тим, як місто готується до літа. Біля зон відпочинку та річкових пляжів міська влада зараз встановлює бетонні укриття, в яких можна сховатися при наближенні українських безпілотників.

У продажу тут з'явилися дитячі бронежилети з капюшонами. Такий бронежилет коштує недешево. Ціни починаються від 400 доларів, але російський уряд не планує безкоштовно надавати бронежилети своїм громадянам, які живуть поблизу українського кордону.

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Через те, що мешканці Бєлгорода постійно скаржаться на обстріли, головний російський телепропагандист Володимир Соловйов нещодавно назвав бєлгородців «тварями и паникёрами».

А от в Україні, незважаючи на загибель вже кількох сотень дітей, дитячі бронежилети у продажу так і не з'явилися. Українські діти зараз чи не щодня чують звуки повітряної тривоги й бачать жахливі наслідки війни, і все ж зранку у п'ятницю більшість сімей обговорює спільні плани на вихідні у сподіванні, що повітряного нальоту не буде.

Для киян нещодавно з’явилася нова туристична принада – дві великі теплиці. Перша – субтропічна, друга – тропічна. Обидві повні екзотичних рослин і дерев. Теплиці розташовані в селі Рожни, за 20 хвилин їзди від Києва у північно-східному напрямку.

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Тут можна помилуватися плодоносними деревами апельсинів, лимонів, папаї, кумквату та манго, а також придбати бананові рослини трьох нових сортів, які за останні 25 років вивів тут, у Рожнах, Анатолій Потій – власник цієї «бананової плантації».

Потій – садівник-аматор. Завдяки йому українці тепер можуть вирощувати банани у власних домівках. Ви можете купити в його теплиці як мініатюрні бананові пальми, які не виростають вище 75 сантиметрів, так і пальми, що виростають у півтора метри заввишки. Є тут також і більші екземпляри бананових дерев, які виростають до двох з половиною метрів.

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І варто зазначити, що усі три види бананових пальм можуть плодоносити у закритому приміщенні. Також Анатолій Потій пропонує відвідувачам своїх оранжерей безліч інших екзотичних плодоносних дерев, які можна вирощувати в кімнатних умовах, наприклад, ананас і карликовий інжир.

Через велику кількість охочих відвідати їхні екзотичні сади та придбати саджанці, Потій разом зі своєю дружиною Тетяною вирішили запровадити електронну реєстрацію відвідувачів.

Потій проводить для них захопливі екскурсії своїми величезними теплицями з безліччю екзотичних рослин, але він не вважає за потрібне розповідати про те, як на самому початку війни він з дружиною змушений був жити в теплицях після того, як будинок сусідів був частково зруйнований під час російського обстрілу, а в їхньому будинку повибивало усі вікна.

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Взимку вони з дружиною кілька тижнів змушені були прожити в теплиці. Там уже не було ані газу, ані електрики, і Потій боявся, що його екзотичні рослини замерзнуть. Не витримавши постійних обстрілів, селекціонер разом із дружиною виїхали до Німеччини. Там вони прожили півроку, і весь цей час племінник Потія, який залишився в Рожнах, доглядав за теплицями, як міг.

Коли Потій повернувся додому, на його подив, в оранжереї не загинуло жодне дерево чи кущ. Всі рослини витримали й холоднечу, й нестачу води.

До села Рожни росіяни, на щастя, не дійшли. Українські оборонці зупинили ворога за 30 кілометрів від села, і завдяки цим драматичним подіям Потій виявив, що виведені ним сорти бананових пальм та інших екзотичних рослин досить морозостійкі й не бояться різких коливань температури, хоча зазвичай вони ростуть у теплицях за температури приблизно +30 градусів.

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Можна зі впевненістю сказати, що виведені Потієм сорти тропічних рослин дуже схожі як на свого власника, так і на багатьох інших українців, які й самі, можливо, не очікували віднайти у собі сили, необхідні для виживання в країні, яка постійно зазнає жорстоких нападів з боку агресивного сусіда.