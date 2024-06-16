Він дбайливо доторкнувся руками до землі, перевіряючи її якість, а потім зачерпнув землю долонею та підніс її до носа, аби відчути її запах. Було зрозуміло, що цей чоловік не вперше працює на городі, але точно вперше з ним це відбувалося у в’язниці. Його схвильоване обличчя без слів говорило про це. Поруч із ним стояв ще один ув’язнений із такими ж схвильованими очима. Я запитав у нього, що він думає про все це, і він щиро відповів: «Супер!»

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7 червня 2024 року голландська команда тренерів вчетверте працювала у Дрогобицькій виправній колонії, сприяючи впровадженню нової системи захисту психічного здоров’я ув’язнених в Україні. Група складається з колишнього директора в’язниці, психіатра, психолога та спортивного тренера – усі з багаторічним досвідом роботи у сфері захисту психічного здоров’я ув’язнених і тривалим досвідом роботи в цьому регіоні.

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Цей проект є частиною плану реформ, який Міністерство юстиції України розробило спільно із Федерацією «Глобальна ініціатива у психіатрії» ще 2019 року. Тоді система охорони психічного здоров’я ув’язнених в Україні перебувала ще на зародковій стадії й мала багато ознак, притаманних психіатрії радянського періоду. Йдеться, зокрема, про психіатричні відділення у тюремних лікарнях, де лікування зазвичай обмежувалося наданням ліків і де хворі днями лежали в ліжку, тупо дивлячись у стелю. Реформа призупинилася в березні 2020 року, коли пандемія COVID-19 унеможливила її подальше впровадження. Наприкінці 2021 року ми вже планували відновити процес, але тут розпочалося повномасштабне російське вторгення, і здавалося, що в умовах війни подальше реформування пенітенціарної психіатрії є неможливим.

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Проте, як відомо, кожна криза – це також і нові можливості. Коли центральну тюремну лікарню Вільнянська довелося евакуювати через її близькість до лінії фронту, нове приміщення для психіатричного відділення знайшлось у в'язниці Дрогобича. Приватне фінансування з боку голландських благодійників дозволило переобладнати цілий поверх лікарні у сучасне відділення на 45 ліжок, а проект, фінансований Міністерством закордонних справ Нідерландів, дав нам можливість обладнати ще два відділення у Вінниці та Житомирі, а також започаткувати одноденну програму навчання у Дрогобичі. Загалом наша група голландських експертів провела п’ять тренінгів для тюремного персоналу трьох пенітенціарних установ, а також для співробітників державної пенітенціарної адміністрації в Києві.

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Дрогобицький підрозділ пенітенціарної психіатричної служби, безперечно найбільший із трьох, спеціалізуватиметься на ветеранах, які, ймовірно, опиняться у в’язниці через злочини, скоєні внаслідок травм війни. Нами було докладено багато зусиль для розробки відповідної програми одноденних заходів. Вже зараз наші пацієнти-ув'язнені отримують психологічну допомогу через арт-терапію та спортивні вправи, а вже найближчими місяцями тут буде обладнано кухню, на якій наші пацієнти зможуть самостійно куховарити, аби і в такий спосіб знімати психологічну напругу.

Якось у січні, під час навчання персоналу в'язниць та пацієнтів, хтось висловив ідею завести у відділенні «терапевтичний» город. Оскільки відділення розташоване на третьому поверсі в будинку без ліфта, нам довелося обмежитися обладнанням невеличких теплиць у приміщенні. Голландські тренери здивували всіх тим, що цього разу приїхали до Дрогобича з усім необхідним для облаштування городу – включно із розсадою помідорів і перцю. І в’язням не потрібні були якісь особливі заохочення: із великим задоволенням та ентузіазмом вони почали облаштовувати кімнатний город, і нам одразу стало зрозуміло, що слід чекати доброго врожаю і що попереду в нас ще багато нових відкриттів. Адже навіть у несприятливих умовах війни в пенітенціарній системі України не припиняється впровадження вражаючої програми реформ.

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Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.