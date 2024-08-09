Історія людства сповнена прикладів того, як імперії розсипалися на порох від руки, здавалося б, слабшого противника. Як біблійний велетень Голіаф був повалений Давидом. Починаючи з війни 13 американських колоній за Незалежність проти Британської імперії і закінчуючи падінням Радянської. Перемога слабших завжди видавалася несподіваною, а падіння «голіафів» – приголомшливим.

Ми стоїмо на порозі схожих подій, і Курська операція України в Росії є їхнім передвістям. Фактично курський рейд є своєрідним продовженням маршу Пригожина на Москву у 2023 році, який показав внутрішню слабкість і крихкість Росії. Всього 5 000 бійців змогли захопити Ростов-на-Дону із населенням понад 1,1 млн осіб і пройти маршем без опору ледь не до самої Москви.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Це показало нездатність Кремля вести війну на своїй території. Після бунту ПВК "Вагнера" проведення операції на кшталт Курської було лише питанням часу. Ба більше – цього вимагало виживання України. Тому що в позиційній війні на кшталт Першої Світової Росія має перед Україною стратегічну перевагу.

Україні було життєво необхідно перенести воєнні дії на територію Росії. Тобто перейти до мобільної війни. Попри заперечення західних партнерів і союзників, які, до речі, самі програвали такі війни слабшим, але мобільнішим противникам.

Advertisement

Для проведення Курської операції було потрібно тільки одне – хоробрість "перевернути стіл". Адже Fortis fortuna adiuvat – доля допомагає хоробрим.

Саме зараз ідеальний час для проведення такої операції. Україна змогла накопичити достатньо військ у районі Сум і Харкова, прикриваючись необхідністю захисту цього регіону від потенційного вторгнення Росії, не викликавши підозр із боку Москви. Водночас Росія кинула всі наявні ресурси на проведення наступальних операцій на Донецькому та Запорізькому напрямках. Ба більше, в українському інформаційному полі було проведено успішну операцію з дезінформації противника. Повідомлення про можливий наступ Росії на півночі України ще більше приспав пильність Кремля. Сама ж Курська операція готувалася кілька місяців.

Advertisement

Судячи з перших днів її проведення, можна сказати, що все було сплановано ідеально. Перед українськими військами постав практично беззахисний російський тил, захистити який Москва виявилася не здатна. Саме тому члени Радбезу Росії на засіданні 7 серпня сиділи з такими розгубленими обличчями. Виявилося, що протиставити ЗСУ їм нічого. І всі заяви російського диктатора Путіна про провокаційний характер операції – порожня балаканина.

Advertisement

Найближчим часом Курську операцію буде розширено рейдами ще глибше у тил ворога, включно з пригожинською трасою М-4 і чернігівським напрямком. З ударами по логістиці та комунікаціях Донецького фронту Росії.

Результатом цієї операції і наступних за нею рейдів буде радикальна зміна характеру воєнних дій у бік мобільної війни, де перевагу матиме Україна. Росія на неї не здатна, до того ж не має достатніх ресурсів для захисту своєї величезної території.

Як усі імперії до неї, Росія – це Колосс на глиняних ногах, доля якого – впасти. Ба більше, всі побоювання щодо можливої непередбачуваної реакції Росії на проактивний захист України виявилися невиправданими.

Але головний результат Курської операції – це те, що всі розмови про перемир'я тепер недоречні. Залишилося лише одне питання: ви з нами чи ні?