Шановний Богдане Нагайло!

Щиро дякую Вам за дуже ґрунтовну і зворушливу статтю, присвячену пам'яті нашого видатного сучасника Пітера Реддавея, який відійшов у вічність кілька тижнів тому. Він був і науковцем, і провидцем.

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Я хотів би поділитися деякими раніше не розкритими подробицями щодо значного політичного і духовного впливу, який Пітер справив на події, що відбувалися на пострадянському просторі в критичні 1989-1991 роки.

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Всі радянські дисиденти, а також багато наших друзів на Заході, звичайно, були ознайомлені з блискучим есе Андре Амальріка "Чи доживе Радянський Союз до 1984 року?" (1970). Всі ми знали напам'ять його знаменитий вердикт:

"Як прийняття християнства продовжило існування Римської імперії на 300 років, так і прийняття комунізму продовжило існування Російської імперії на кілька десятиліть".

У 1989 році, коли пророчі слова Амальріка ставали реальністю на наших очах, я натрапив на статтю Пітера Реддавея, в якій він аналізував цей драматичний процес. Мене особливо вразило одне з його спостережень у притаманній Амальріку манері про природу радянської імперії.

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"Радянське втілення Російської імперії, — стверджував Реддавей, — радикально відрізняється від Британської чи Французької імперій. Її метрополією є не Росія, як у випадку з Францією та Великобританією. Це (за Амальріком) ідеократична квазірелігійна імперія, і її метрополія не має територіального характеру. Її метрополією є ідеологічні інституції та органи безпеки, нав'язані кожному народові СРСР, у тому числі й Росії".

У той час (1989-1991) я був свого роду неформальним радником Бориса Єльцина. Я організував його візит до Тбілісі після побоїща 9 квітня 1989 року (перша спроба імперської метрополії силою придушити національні прагнення радянської республіки).

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Повернувшись до Москви, Єльцин виголосив одну зі своїх найкращих промов на "З'їзді народних депутатів СРСР", де звинуватив безпосередньо Горбачова та його імперське оточення: "Я був там, я бачив це на власні очі. Це був злочин. Злочин, скоєний радянською державою проти власного народу".

Борис Миколайович щиро прийняв ідеї Амальріка і Реддевея, якими я з ним поділився. Але це ще не все — він надихнувся на створення дуже органічної та креативної (і, як виявилося, надзвичайно успішної) моделі політичної самопрезентації.

З весни 1989 року Єльцин почав позиціонувати себе як національний лідер, бунтар, який бореться за незалежність своєї країни — Росії — від СРСР, старої і трухлявої ідеократичної комуністичної імперії. З цієї політичної перспективи всі лідери національно-визвольних рухів в Україні, Грузії та країнах Балтії по суті ставали його братами по зброї.

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У 1990 і 1991 роках імперські прихильники намагалися силою зупинити розпад радянської імперії. Щоразу, коли це траплялося, Борис Єльцин, як президент Російської Федерації (обраний у червні 1990 року), використовував свій значний політичний вплив, щоб перешкодити їм.

Одна з найбільш драматичних подій у цьому контексті відбулась у січні 1991 року, коли КДБ захопив Литовський телецентр (тоді загинуло 13 людей). Президент Російської Федерації негайно виїхав до Вільнюса, потім до Таллінна і Риги. Там він підписав разом із лідерами всіх трьох прибалтійських республік договори про взаємне визнання незалежності кожної з них. Потім його дії підтримали в Москві найбільшою в історії (близько мільйона учасників) антикомуністичною, антиімперською демонстрацією за незалежність Литви.

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Ідея Пітера Реддавея про Росію-матінку, яка повстає проти Радянської імперії разом із іншими республіками, змогла об'єднати російське суспільство. Концепція апелювала як до євроцентричних прагнень лібералів, так і до патріотичних почуттів націоналістично налаштованих людей.

У ті роки Єльцин був надзвичайно популярним. Його загалом сприймали як істинно російського лідера. 13 червня 1990 року російський парламент майже одноголосно прийняв "Декларацію про незалежність Російської Федерації". Ліберальні та націоналістичні депутати обіймалися після голосування. По суті, це була декларація про розпад імперії. Вона, безумовно, поклала край Євразійській імперії, яка проіснувала понад сім століть у різних іпостасях (Улус Джучи, Російська імперія, Радянський Союз).

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Студенти іноді запитують мене, хто був автором цієї Декларації про незалежність Росії. Я завжди відповідаю: Професор Пітер Реддавей.

Завдяки його ідеям процес розпаду Радянської імперії (1989-1991) пройшов відносно легко. Згадайте схожий випадок: розпад міні-імперії на півдні Європи — Югославії.

Знадобилося три десятиліття, щоб імперська метрополія помстилася Росії і розв'язала божевільну, заздалегідь приречену війну, підготувавши підґрунтя для 4-го втілення занепалої імперії — "Русского міра".

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.