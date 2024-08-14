Заголовок – це цитата з фільму «Небезпечна гра Слоун» (2016) з Джессікою Честейн у головній ролі. І якщо ви думаєте, що ситуація, в якій опинилася головна героїня фільму, буває лише у кіно, ви помиляєтесь.

Будь-яка людина, яка виходить у публічний простір, стає заручником конкуренції. Часто нечесної. Це саме та ситуація, коли або ви витримаєте, або вас знищать.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Від чого це залежить? Від репутації і довіри до вас людей. А саме – від вашого персонального бренду.

Advertisement

Персональний бренд формує або сама людина, або замість неї опоненти. І результати тут діаметрально протилежні. В першому випадку публічна персона отримує довіру та підтримку. В іншому на вас чекає ганьба і сором.

То що ж таке персональний бренд? Це збірний ваш образ, який відповідає на запитання: «Чим я можу бути корисний людям? Що я можу робити такого, що їм потрібно? І скільки людей про це знають?»

До питання своєї ідентифікації через формування сильного бренду потрібно ставитися відповідально. Персональний бренд – це імунітет від інформаційних атак на вашу репутацію. Гарантія добровільної та щирої підтримки з боку прихильників. Довіра до ваших слів. Підтримка ініціатив. Голоси на виборах. А головне, це основа вашої самореалізації. Бути корисним іншим, відчувати свою необхідність та важливість – ось що таке персональний бренд, простими словами.

Advertisement

Змоделюємо ситуацію, коли у вашому серці поселилися благі наміри змінити життя людей на краще. Ви – людина вже з певним досвідом та авторитетом серед однодумців. Щоразу, читаючи про зашквари діючих політиків, обурення переважає. А все ваше єство кричить: «До біса! Скільки це все може продовжуватись! Як можна так знущатися з країни та вбивати державні інституції». І будете вважати себе правим...

Advertisement

Довіра до інституту президентства, законодавчої, виконавчої та місцевої влад небезпечно низькі, а регулярні зашквари підігрівають невдоволення та обурення громадян. І вихід ви бачите один. Засукати рукава та самому ставати до праці: «Хто як не я?». Ви вирішуєте йти в політику, щоб змінювати країну…

Для початку розглядаєте місцеву раду. Адже тут ви виросли, все знаєте. І рівень підтримки земляків має бути належним.

На цьому місці пропоную повернутися до вас в контексті особистості та майбутнього «голосу народу». Вашого сильного, чи ще не дуже, персонального бренду. А це те, як вас сприймають люди. Як відгукуються про вас поза очі. Чи готові рекомендувати іншим? Вважають за авторитета? І чи готові підтримувати ваші цінності та ідеї? Наскільки вам довіряють? Та скільки взагалі людей про вас знає?

Advertisement

Це той випадок, коли сильний персональний бренд прикриє ваш тил. Дозволить вистояти і перемогти. Адже, коли імідж створено, репутація та авторитет у певному середовищі, де ви лідер, працюють на вас.

Формувати персональний бренд – це діяти на випередження. Не дозволяйте опонентам зробити це за вас. Щоб не було як з деякими українськими політиками, коли їхню репутацію формують недоброзичливці. А відома останнім часом фраза, що вже стала крилатою: «Караван лає, собака йде» стала апофеозом недбалого ставлення до формування персонального бренду…

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.