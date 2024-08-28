«Зухвалість, зухвалість, ще більше зухвалості, і Батьківщина буде врятована», – сказав у 1792 році французький революціонер Жорж Дантон.

І Україна демонструє зараз цю зухвалість, роблячи революцію у світовій геополітиці на очах розгубленого, якщо не сказати загіпнотизованого світу. Україна зараз кидає виклик не лише смертоносному російському ворогові, а й боягузливим західним союзникам.

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Не лише фізична, а й передусім інтелектуальна та духовна мужність дозволила Україні стати фактичним лідером Вільного світу. Двопартійна делегація Сенату США, очолена такими ветеранами американської зовнішньої політики, як Ліндсі Грем і Річард Блюменталь, яка прибула до Києва 12 серпня, виглядала по-юнацьки розслабленою, але демонструвала непідробний ентузіазм. Сенатори із захопленням висловилися про успіхи Курської операції України: «Сміливо, блискуче, красиво, історичний сейсмічний прорив!»

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Понад пів року ваш покірний слуга, так званий «міський божевільний», пропонував Вільному світу простий і переконливий план перемоги в Четвертій світовій війні проти Імперії Абсолютного Зла. Згідно мого плану, Захід має передати Україні 150-200 сучасних літаків, якими мають керувати кращі пілоти з країн НАТО, а також кілька десятків українських пілотів, які пройшли спеціальну підготовку. Сухопутне угруповання армії агресора слідом за Чорноморським флотом РФ має залишити український Крим під загрозою знищення дальніми ударами. В іншому випадку його просто знищать.

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12 серпня в Києві, у піднесеній пост-курській атмосфері, практично такий самий план запропонували троє набагато впливовіших «міських божевільних» – Володимир Зеленський, Ліндсі Грем і Річард Блюменталь (із деякою корективою: переданими Україні F-16 мають керувати пілоти НАТО у відставці).

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Старий Джо Байден ніколи не погодиться на цей план. До речі, я переконаний, що українське військово-політичне керівництво готувало Курську операцію в абсолютній таємниці, насамперед від свого головного союзника у Вашингтоні. Інакше вона точно би зірвалась.

Проте Камала Гарріс дуже хоче стати президенткою США. Вихід Байдена з президентських перегонів змінив ситуацію з безнадійної для демократів на невизначену з приблизно рівними шансами для обох сторін.

Більшість виборців як Демократичної, так і Республіканської партії вже визначилися. Результати виборів залежатимуть від так званих "незалежних виборців", які ще не визначились. Саме за їхні голоси й позмагаються кандидати. На нинішніх виборах з’явився новий кластер таких виборців – проукраїнські республіканці. Ті, хто голосував на праймеріз за Ніккі Гейлі, ті, хто запропонував Конгресу власний план перемоги в Україні (Майкл МакКолл, Майк Роджерс, Майк Тернер), ті, хто зараз спільно з Гремом і Блюменталем вимагає від адміністрації негайно надати Україні значну кількість літаків, керованих пілотами НАТО. Якщо «колективний Гарріс» прийме це історичне рішення, в той час як дурнуватий Дональд Трамп продовжуватиме обговорювати розширення НАТО з не менш дурнуватим Ілоном Маском, республіканці-рейганісти проголосують за Гарріс.

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Але Україна не збирається, затамувавши подих, вичікувати, яку позицію вирішать зайняти великі дядьки й тітки у Вашингтоні. Як єдина країна, яка сьогодні бореться за майбутнє Вільного світу, Україна має повне право, а головне – можливість формувати американську політику, та й не лише американську. Під час зустрічей у Києві американські сенатори справедливо назвали вплив Курської операції ЗСУ на свідомість західної громадськості сейсмічним, але вони не уявляли ступінь її впливу на свідомість російського суспільства.

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Спочатку кілька слів про ставлення сучасного російського суспільства до війни. Ніхто сьогодні не має об'єктивних соціологічних даних щодо цього. Я дотримуюся приблизно такої робочої схеми: до 15 % росіян, інфікованих рашистською пропагандою – це Z-наволоч, затяті російські імперіалісти. Приблизно стільки ж людей у Росії є принциповими противниками злочинної війни Путіна. Решта 70 %, за класичним висловом Пушкіна, мовчать (безмолвствуют). Зараз, коли найвідоміші противники війни вбиті Кремлем, ув'язнені або змушені були втікти з країни, на інформаційному та політичному просторі домінує партія Z-покидьків. Однак тотальна розправа путінського режиму з ліберальною опозицією призвела до парадоксального результату: в Росії відродилася політика. Наростаюча криза відчутна навіть у партії влади.

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Потаємна підозра, яка вже давно тліла всередині рашистської партії – «А цар то несправжній!» – після початку Курської операції впевнено шириться телеграм-каналами адміністрації та телестудіями кремлівських пропагандистів. І поступово низи партії війни виявляють, що не тільки цар, а й усе їхнє царство несправжнє, і тоді вони починають згадувати слова Пригожина, які він говорив незадовго до своєї загадкової загибелі, про корумпованих «олігархів і генералів, які живуть на Рубльовці».

Що стосується генералів, то їх і сам цар зараз не щадить, пачками арештовуючи за розкрадання оборонного бюджету, аби потім перекласти на них поовину за поразки у війні та звинуватити у зраді.

Фейковий цар, чиї червоні лінії перетнула спочатку зухвала Україна, а потім, дуже обережно, й Захід, тупі російські генерали-алкоголіки, яких як під час чисток 1937 року одного за одним кидають у чекістські підвали, обдурений рашистськими імперськими фантазіями Z-натовп – це легкозаймиста суміш сучасної російської політичної сцени, готова спалахнути в будь-який момент.

Зараз, коли український план перемоги в надійних руках двопартійної проукраїнської більшості Конгресу США, більшість західних оглядачів вважають, що нова повітряна армада з’явиться в українському небі приблизно за 2-3 місяці.

Але вдруге за короткий час Україна може приємно здивувати світ. Припускаю, що в Україні вже є достатня кількість сучасних західних літаків (не менше 10-20) та ракет великої дальності, аби повністю знищити ненависний символ рашистської окупації – Кримський міст. Через два-три тижні. Або два-три дні, наприклад.

Спостерігаючи за російською «політичною сценою», ​​я з кожним днем все більше переконуюсь у тому, що знищення Кримського мосту неодмінно викличе всередині російського політичного істеблішменту саморуйнівну ланцюгову реакцію. Можливо, Україні навіть не знадобиться відривати натівських пілотів-пенсіонерів від заслуженого відпочинку.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.