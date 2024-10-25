Під час реабілітації після важкої травми – внаслідок атаки дронів та мінометного обстрілу підрозділу Інтернаціонального легіону, яким я командував, я втратив ліву руку – я дізнався, що Верховна Рада ухвалила закон № 12023, який дозволяє іноземцям проходити військову службу в Збройних силах України на офіцерських посадах.

Однак мене непокоїть один момент: у документі зазначено, що іноземців не призначатимуть на командирські посади в уже сформованих підрозділах.

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Закон передбачає залучення до лав української армії близько 5-10 тисяч іноземців, що може стати переломним моментом у війні, оскільки дозволить Україні поповнити ряди Інтернаціонального легіону. Але «не можна вливати молоде вино в старі бурдюки»: нові легіонери радше би приєднувалися, якби знали, що їхніми командирами також будуть іноземці, що гарантуватиме легіону відповідність західним військовим стандартам.

Аби найкраще здійснювати ці реформи, я пропоную застосувати чотиристоронній підхід.

По-перше, Інтернаціональний легіон має отримувати фінансування та озброєння безпосередньо від іноземних держав. Завдяки цьому особлива увага приділятиметься прозорості, підзвітності та аудиту використання отриманих іноземних коштів.

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По-друге, грошове забезпечення легіонерів має відповідати рівню НАТО. Привабити найкращих військовослужбовців з інших країн можна лише відповідною платнею.

По-третє, легіон має бути організований за натівськими стандартами, де важливу роль в управлінні та командуванні відіграють унтерофіцери. Це зробить його більш ефективним і дозволить якнайкраще впроваджувати військові стратегії НАТО.

Нарешті, саме іноземці, які підпорядковуватимуться вищому українському командуванню, мають повністю контролювати й керувати командуванням легіоном. Саме тоді Інтернаціональний легіон набуде постійного статусу справжньої, потужної бойової одиниці.

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У поєднанні ці чотири аспекти дозволять швидко розширити легіон.

По суті, аби легіон став реальною можливістю для іноземців приєднатися до боротьби за Україну, командирами в легіоні також мають бути іноземці, які безпосередньо взаємодіятимуть з іншими країнами з метою забезпечення фінансування, озброєння та залучення військових, що гарантуватиме належне здійснення реформ.

Я пишаюся тим, що служив в Україні. Тут я дістав поранення, проте рішуче налаштований вивести легіон на новий рівень, тому пропоную очолити цю ініціативу – адже я маю відповідну кваліфікацію.

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До служби в Україні я здобув ступінь бакалавра в Університеті Пеппердайн з управління бізнесом у 1989 році. Пізніше керував реконструкцією центру міста Санта-Моніка та району Північний Голлівуд у рідному Лос-Анджелесі. Потім я виїхав за кордон і у 2017 році виступив промоутером зареєстрованого на Лондонській фондовій біржі стартап-фонду нерухомості у В’єтнамі та Камбоджі вартістю 250 мільйонів доларів, тож маю досвід переговорів з найвищим керівництвом Камбоджі та Китаю.

До того ж, є ще один аргумент: я маю успішний досвід боротьби з корупцією. Незадовго до того, як вступити до легіону, я здобув всенародне визнання Сполучених Штатів за викриття крадіжки китайською фірмою, що частково належить державі, передової технології акумуляторних батарей Міністерства енергетики США вартістю 35 мільйонів доларів.

Напевно, це знак долі, що новий закон було ухвалено саме під час служби в Україні, коли я відновлювався після поранення. Це відкрило мені очі на те, як я можу й надалі бути корисним Україні та вивести легіон на найвищий рівень до великомасштабних навчань НАТО «Дакійська весна – 2025».

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Що стосується союзників, Польща та країни Балтії мали би ключове значення. За ними йдуть Фінляндія, Швеція, Франція та Велика Британія. Коли підтримка буде достатньою, найімовірніше, на цю пропозицію пристануть й інші європейські країни, що сприятиме організації зустрічей між керівництвом легіону та НАТО.

Однак хотілося б вийти за звичні межі співпраці із Заходом, поширивши її на такі країни, як Південна Корея та Японія, які могли би допомогти медичним обладнанням і медикаментами.

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Сполучені Штати як ключовий гравець НАТО повинні бути в курсі цих подій. Зараз, доки наприкінці січня 2025 року не вступить на посаду новий президент США, країна переживає складний перехідний період.

Україна може перемогти, і ключовий момент тут – створення вкрай необхідної зараз нової бригади, яка допоможе захистити українців від російської агресії. З новим законом парламент має можливість здійснити ці реформи, однак велике значення зараз має час. Якщо я можу стати у пригоді, я готовий виконувати накази.

Погляди, висловлені в статті, належать автору і не обов'язково збігаються з поглядами Kyiv Post.