Війна
Україна
Світ
Економіка
Погляди
Відео
Культура
Афіша
Історія
Стиль життя
Технології
Карикатури
Спорт
У фокусі
Війна
Україна
Світ
Економіка
Технології
Відео
Погляди
Історія
Культура
Стиль життя
Афіша
Спорт
Карикатури
У фокусі
Війна
Україна
Світ
Економіка
Погляди
Відео
Культура
Афіша
У фокусі
UK
EN
UK
EN
Назад
Фото
Війна
Україна
Карикатура: Рашисти продовжують забруднювати Чорне море своїми військовими уламками
Сергій Коляда про відчуття затоплення, яке виснажує Чорноморський флот Росії.
COPY LINK
Скопійованно!
Сергій Коляда
| лютий 21, 2024, 19:34
Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
ПОПУЛЯРНІ ФОТО
Українська політика
січ. 19, 13:23
У ДБР підтвердили затримання засновника Concorde Capital Мазепи
Київ Пост
editor`s choice
Одеса
лип. 24, 2023
В об'єктиві: руйнівні наслідки російського ракетного удару по історичному серцю Одеси
Київ Пост
лис. 6, 2023
Неймовірне Північне сяйво над Україною
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
лют. 14, 11:38
Путін на шоу для наївних і невігласів
Сергій Коляда
Путін
лют. 10, 16:20
Ленін застерігає свого наступника-ревізіоніста
Сергій Коляда
лют. 8, 16:28
Новини про "наступ" Раши на Україну
Сергій Коляда
" Попередній
У ДБР підтвердили затримання засновника Concorde Capital Мазепи
Вгору