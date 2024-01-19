Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило про затримання бізнесмена, якого у бюро назвали організатором оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС.

Затриманим є засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

Його затримання пов'язане з отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка Goodlife Park у районі Вишгороду Київської області.

18 січня у Concorde Capital підтвердили обшуки ДБР в офісі компанії та затримання самого директора на пункті перетину кордону в Шегинях на Львівщині. Також у компанії заявили, що Мазепу затримано під час його виїзду на Всесвітній економічний форум в Давосі.

Згідно з повідомленням ДБР, затримання відбувалось на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Окрім Мазепи, у різних регіонах України затримані ще три учасники злочинної організації, у тому числі його брат.

До цього, 29 листопада 2023 року, працівники ДБР спільно з Національною поліцією України викрили та затримали учасників злочинної організації. Вони протиправно заволоділи понад семи гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

До злочинного угрупування входило майже 20 фігурантів, серед яких є відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники державних органів.

За результатами роботи ДБР, вони діяли в інтересах декількох забудовників. Використовуючи прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України.

Завданням інших учасників був пошук через соціальні мережі «підставних осіб», які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Зазначається, що більшість із них були введені в оману студенти.

Після цього виконавці від імені «підставних осіб» підписували низку документів для оформлення права власності. І вже потім вони «перепродавали» землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему.

ДБР кваліфікувало дії учасників злочинної організації за статтями 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 233 (Незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Того ж місця, у листопаді 2023 року, було повідомлено вісім підозр за цими статтями.