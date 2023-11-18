«Без Німеччини неможливо уявити дієвість гарантій безпеки, а також майбутнє членство України у євроатлантичній спільноті. Саме тому початок двосторонніх безпекових переговорів із Німеччиною такий важливий», - наголосив він.

За його словами, Німеччина є надійним партнером та один із лідерів допомоги Україні.

Німеччина стала шостою державою G7, з якою Київ почав двосторонні переговори. Напередодні стартував перший раунд перемовин.

Про це повідомили в Офісі президента.

Україна та Німеччина почали переговори про гарантії безпеки.

Раніше Україна вже розпочала переговори про гарантії безпеки з п'ятьма країнами «Групи семи» - це Франція, США, Велика Британія, Канада та Японія.

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали спільну декларацію про підтримку України. Це рамковий документ. Двосторонні домовленості про гарантії безпеки укладатимуться з кожною країною окремо.