Україна та Німеччина почали переговори про гарантії безпеки. 

Про це повідомили в Офісі президента. 

Німеччина стала шостою державою G7, з якою Київ почав двосторонні переговори. Напередодні стартував перший раунд перемовин. 

Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, Німеччина є надійним партнером та один із лідерів допомоги Україні. 

«Без Німеччини неможливо уявити дієвість гарантій безпеки, а також майбутнє членство України у євроатлантичній спільноті. Саме тому початок двосторонніх безпекових переговорів із Німеччиною такий важливий», - наголосив він.

Раніше Україна вже розпочала переговори про гарантії безпеки з п'ятьма країнами «Групи семи» - це Франція, США, Велика Британія, Канада та Японія. 

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали спільну декларацію про підтримку України. Це рамковий документ. Двосторонні домовленості про гарантії безпеки укладатимуться з кожною країною окремо.

КиївПост
КиївПост
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