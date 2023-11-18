Рівень української ППО та готовність до ракетних загроз дозволяє не зупиняти країну на кілька годин під час польотів російських МІГ-31К - носіїв ракет «Кинджал». 

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. 

Він доручив Міністерству оборони та Генеральному штабу «осучаснити» реагування на зліт російських МІГів. 

«Наш рівень ППО й загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування - без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей», - сказав глава держави. 

Знайти рішення з тривалими тривогами через МІГ-31К президент доручив напередодні на черговому засіданні Ставки. 

Щоразу під час зльоту російського винищувача по всій країні оголошують тривогу. 

Останнім часом польоти МІГів стали значно тривалішими. Адже росіяни відпрацьовують дозаправку винищувачів у повітрі.

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