Рівень української ППО та готовність до ракетних загроз дозволяє не зупиняти країну на кілька годин під час польотів російських МІГ-31К - носіїв ракет «Кинджал».

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Він доручив Міністерству оборони та Генеральному штабу «осучаснити» реагування на зліт російських МІГів.

«Наш рівень ППО й загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування - без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей», - сказав глава держави.