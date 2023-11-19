Підліток, якого росіяни незаконно вивезли з окупованого Маріуполя до Росії, вже в Україні.
Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Богдан Єрмохін повернувся в Україну у день свого народження. Йому виповнилося 18 років.
«Це був тернистий шлях. Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Сьогодні його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи!», - написав Лубінець.
Це стало можливим завдяки взаємодії з Катаром, ЮНІСЕФ та посольством України в Білорусі за результатами перемовин з російською стороною.
«Також щодо возз’єднання хлопця із сестрою мав комунікацію з уповноваженою з прав людини в рф», - додав Лубінець.
Богдан Єрмохін - сирота. Його опікункою була сестра.
Окупанти незаконно вивезли хлопця в Росію минулого року.
Єрмохін кілька разів намагався повернутися в Україну. Але безуспішно.
Нещодавно росіяни вручили йому повістку - на той момент підлітку було 17 років. Єрмохіну призначили прийом у підмосковному військкоматі на грудень, коли йому виповниться 18 років.
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