Підліток, якого росіяни незаконно вивезли з окупованого Маріуполя до Росії, вже в Україні.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Богдан Єрмохін повернувся в Україну у день свого народження. Йому виповнилося 18 років. 

«Це був тернистий шлях. Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Сьогодні його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи!», - написав Лубінець. 

Це стало можливим завдяки взаємодії з Катаром, ЮНІСЕФ та посольством України в Білорусі за результатами перемовин з російською стороною. 

«Також щодо возз’єднання хлопця із сестрою мав комунікацію з уповноваженою з прав людини в рф», - додав Лубінець. 

Богдан Єрмохін - сирота. Його опікункою була сестра. 

Окупанти незаконно вивезли хлопця в Росію минулого року. 

Єрмохін кілька разів намагався повернутися в Україну. Але безуспішно.

Нещодавно росіяни вручили йому повістку - на той момент підлітку було 17 років. Єрмохіну призначили прийом у підмосковному військкоматі на грудень, коли йому виповниться 18 років.

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Афіша Пульс Києва 18 грудня - 24 грудня
13 годин тому
Афіша Пульс Києва 18 грудня - 24 грудня
Марічка Паламарчук
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися США
13 годин тому
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися
Джейсон Джей Смарт
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу ВАЖЛИВО Війна в Україні
14 годин тому
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу
Юлія Струк
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Перетворюється на руїни: як виглядає Авдіївка
Далі » Куди зникли культові кінотеатри у центрі столиці