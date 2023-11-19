Підліток, якого росіяни незаконно вивезли з окупованого Маріуполя до Росії, вже в Україні.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Богдан Єрмохін повернувся в Україну у день свого народження. Йому виповнилося 18 років.

«Це був тернистий шлях. Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Сьогодні його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи!», - написав Лубінець.