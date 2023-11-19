Авдіївка на Донеччині перетворюється на руїни. Російська армія намагається оточити місто та знищує його.

Фото прифронтового населеного пункту показав командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський.

На кадрах видно зруйновані будинки та безлюдні вулиці.

Фото: Командувач Тарнавський, Telegram.

«Російські терористи цинічно нищать цивільну інфраструктуру та житлові будинки», - написав Тарнавський у своєму Telegram.

Фото: Командувач Тарнавський, Telegram.

За даними міської влади, нині в Авдіївці залишається понад 1400 місцевих жителів. Триває евакуація населення.

«Майже місяць від моменту загострення 10 жовтня люди ще сиділи, чекали, сподівалися, але зараз самі кажуть: "Ми втомились, бачимо, що стає тільки гірше. І погодні умови змінюються, і кількість обстрілів зростає, і авіабомбові удари". Залишається дедалі менше місць, де люди могли б мати прихисток», - розповів начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш Українському радіо.

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Фото: Командувач Тарнавський, Telegram.