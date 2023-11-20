Катар висловив готовність доєднатися як посередник до процесу повернення українських цивільних заручників, які були депортовані до Росії або перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Катар готовий брати участь у поверненні не лише українських дітей, а й цивільних заручників. Про це я вже можу сказати. У нас відбувалися неодноразові спілкування. Єдине що — дітей нам вдавалося повертати не такими темпами, як ми б хотіли. Дітей набагато більше. Але ми працюємо. У нас багато зараз окремих історій в роботі», — сказав омбудсмен.

Втім, Лубінець зазначив, що особи, які перебувають у Росії або на окупованих територіях і хочуть повернутися в Україну, або ж їхні родичі мають подати відповідну заяву до Офісу омбудсмена, адже лише вона дає юридичні підстави для початку процедури повернення цивільного заручника.

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