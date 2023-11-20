Зранку в понеділок, 20 листопада армія Російської Федерації обстріляла автостоянку підприємства в Херсоні, в результаті чого два водія загинули, один був поранений.
Про це повідомляють голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура у Telegram.
Близько 09:00 ворог здійснив обстріл Херсона, попередньо з артилерії.
"Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних: двоє загинули, ще одна людина дістала поранень", - йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури.
Також значних пошкоджень зазнали цивільні автівки.
Прокудін уточнив, що загиблі — водії місцевого приватного підприємства. Пошкоджено й житловий будинок.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок ранкового обстрілу автостоянки у Херсоні — це 56-річна жінка, яка на момент удару перебувала в своїй квартирі. Її госпіталізували з контузією та травмою спини. Лікарні оцінюють стан херсонки як середньої тяжкості.
У неділю війська РФ обстріляли багатоповерхівку в Херсоні — 3-річна дитина отримала поранення, коли гуляла на вулиці з бабусею. Ще троє дорослих також постраждали.
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