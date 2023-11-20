Зранку в понеділок, 20 листопада армія Російської Федерації обстріляла автостоянку підприємства в Херсоні, в результаті чого два водія загинули, один був поранений.

Про це повідомляють голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура у Telegram.

Близько 09:00 ворог здійснив обстріл Херсона, попередньо з артилерії.

"Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних: двоє загинули, ще одна людина дістала поранень", - йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури.

Також значних пошкоджень зазнали цивільні автівки.

Прокудін уточнив, що загиблі — водії місцевого приватного підприємства. Пошкоджено й житловий будинок.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок ранкового обстрілу автостоянки у Херсоні — це 56-річна жінка, яка на момент удару перебувала в своїй квартирі. Її госпіталізували з контузією та травмою спини. Лікарні оцінюють стан херсонки як середньої тяжкості.

У неділю війська РФ обстріляли багатоповерхівку в Херсоні — 3-річна дитина отримала поранення, коли гуляла на вулиці з бабусею. Ще троє дорослих також постраждали.