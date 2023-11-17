Кремль анонсував виступ російського лідера Володимира Путіна на саміті лідерів країн G-20, що пройде 22 листопада у онлайн-форматі.

Про це повідомляє The Guardian.

У своєму виступі на саміті G-20 президент РФ збирається викласти точку зору Кремля на те, що він вважає "глибоко нестабільною ситуацією у світі". Це вперше від початку повномасштабного російського вторгнення Путін доєднається до заходу за участі західних лідерів.

Цьогорічний саміт G-20 пройде у віртуальному форматі під керівництвом Індії. На нього запросили лідерів усіх країн-членів, в тому числі Росії. Напередодні МЗС Індії висловило очікування, що саміт сприятиме імплементації рішень G-20.

Попередні два саміти G-20 проходили офлайн. Зокрема до зустрічі лідерів G-20 на Балі 2022 року доєднався у онлайн-форматі президент України Володимир Зеленський. У своєму виступі він вперше презентував усі 10 пунктів Української формули миру.